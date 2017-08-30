 Yıldız oyuncu Milli Takım kadrosundan çıkarıldı – Fotomaç – 30 Ağustos 2017
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    30 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Yıldız oyuncu Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

    Yıldız oyuncu Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

    Bobby Dixon EuroBasket 2017 kadrosundan çıkartıldı

    EuroBasket 2017 için hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Ay Yıldızlılar, uzun bir çalışma dönemi sonrasında hazırlıklarını tamamlarken, şampiyonada mücadele edecek olan oyuncu kadrosu da belli oldu. Yıldız oyuncu Bobby Dixon, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

    A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu.
    31 Ağustos - 17 Eylül tarihleri arasında Türkiye'nin bir grup ve finallerine ev sahipliği yapacağı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek 12 kişilik oyuncu kadrosu belli oldu.
    EuroBasket 2017 için hazırlıklarına İstanbul'da başlayan ay-yıldızlılar, uzun bir çalışma dönemi sonrasında hazırlıklarını tamamlarken, şampiyonada mücadele edecek olan oyuncu kadrosu da belli oldu. 13 kişi olarak çalışan A Milli Takım'da yaklaşık bir haftadan bu yana sakatlığı sürdüğü için antrenmanlara katılamayan Ali Muhammed'in yapılan son kontroller neticesinde kadrodan çıkarıldığı belirtildi.
    A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'nda şu kadro ile mücadele edecek:

    Cedi Osman
    Doğuş Balbay
    Furkan Korkmaz
    Erkan Veyseloğlu
    Sertaç Şanlı
    Kenan Sipahi
    Furkan Aldemir
    Melih Mahmutoğlu
    Barış Hersek
    Sinan Güler
    Hüseyin Göksenin Köksal
    Semih Erden
    1. 30 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:46
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