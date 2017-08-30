Yıldız oyuncu Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Bobby Dixon EuroBasket 2017 kadrosundan çıkartıldı

EuroBasket 2017 için hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Ay Yıldızlılar, uzun bir çalışma dönemi sonrasında hazırlıklarını tamamlarken, şampiyonada mücadele edecek olan oyuncu kadrosu da belli oldu. Yıldız oyuncu Bobby Dixon, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartıldı.



A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosu belli oldu.

31 Ağustos - 17 Eylül tarihleri arasında Türkiye'nin bir grup ve finallerine ev sahipliği yapacağı Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek 12 kişilik oyuncu kadrosu belli oldu.

EuroBasket 2017 için hazırlıklarına İstanbul'da başlayan ay-yıldızlılar, uzun bir çalışma dönemi sonrasında hazırlıklarını tamamlarken, şampiyonada mücadele edecek olan oyuncu kadrosu da belli oldu. 13 kişi olarak çalışan A Milli Takım'da yaklaşık bir haftadan bu yana sakatlığı sürdüğü için antrenmanlara katılamayan Ali Muhammed'in yapılan son kontroller neticesinde kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'nda şu kadro ile mücadele edecek:



Cedi Osman

Doğuş Balbay

Furkan Korkmaz

Erkan Veyseloğlu

Sertaç Şanlı

Kenan Sipahi

Furkan Aldemir

Melih Mahmutoğlu

Barış Hersek

Sinan Güler

Hüseyin Göksenin Köksal

Semih Erden