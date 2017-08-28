Millilerimizde önemli eksikler bulunuyor

Türkiye, Finlandiya, İsrail ve Romanya'nın 31 Ağustos-17 Eylül tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği şampiyonada D Grubu maçları, 1 Eylül Cuma günü İstanbul'da başlayacak.

Grupta ilk 4 sırada yer alacak takımlar, 2. tura yükselirken, son iki ekip şampiyonaya veda edecek.



Milli takımda önemli eksikler

Ev sahibi avantajıyla sahaya çıkacak A Milli Takım'da bu şampiyonada önemli eksikler olacak.

NBA'de forma giyen deneyimli oyuncu Ömer Aşık, hastalığı nedeniyle EuroBasket 2017'de forma giyemeyecek. Ersan İlyasova ise NBA'de sezon içi yaşadığı sıkıntılardan dolayı milli takımdan affını istedi.

Bu iki önemli isminden yoksun Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım, tarihinde 24. kez bu organizasyonda yer alacak. Türkiye, en büyük başarısını 2001 yılında gümüş madalya alarak elde etti.

Ay-yıldızlılar, 2015 Avrupa Şampiyonası'nda ise son 16 turunda Fransa'ya farklı yenilerek elenmişti.

Başantrenör Ufuk Sarıca'nın milli takımla ilk büyük turnuvasını yaşayacağı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin en tecrübeli ismi olarak ABD asıllı oyun kurucusu Ali Muhammed dikkati çekiyor.



Grubun favorisi Sırbistan

Son dünya ve olimpiyat ikincisi Sırbistan, hem turnuvanın hem de D Grubu'nun favorisi olarak ön plana çıkıyor.

Başantrenörlüğünü Aleksandar Djordjevic'in yaptığı Sırbistan Milli Takımı'nda da önemli eksikler var. Bu yaz NBA'de Los Angeles Clippers'a imza atan Milos Teodosic ile Minnesota Timberwolves'ta forma giyen Nemanja Bjelica, bu turnuvada olmayacak.

Sırbistan'ın en önemli ismi ise Fenerbahçe'yle THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan ve bu yaz NBA'ye giden Bogdan Bogdanovic. Türk basketbolseverlerin yakından tanıdığı Fenerbahçeli Nikola Kalinic, Beşiktaş Sompo Japan'dan Anadolu Efes'e transfer olan Vladimir Stimac da Sırbistan'ın kadrosunda bulunuyor.

Bu sezon Fenerbahçe forması giyecek Marko Guduric ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da oynayacak Stefan Bircevic de Sırbistan'ın başarısı için ter dökecek.

Sırbistan, EuroBasket tarihinde en büyük başarılarını Yugoslavya olarak katıldığı 1995, 1997 ve 2001'deki turnuvalarda altın madalya kazanarak elde etti. Sırbistan, 2009'da gümüş, 1999'da bronz madalyaya ulaştı. Sırplar, 2015'teki son turnuvada ise dördüncülükle yetindi.



Rusya eski günlerini arıyor

D Grubu'ndaki bir diğer takım Rusya, eski başarılı günlerini arıyor.

David Blatt'ın başantrenörlüğünde 2007'de Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ruslar, daha sonraki 4 organizasyonda sadece bir kez yarı finale kadar gelebildi.

Avrupa şampiyonalarında 13. kez mücadele edecek Rusya, 2007'de altın, 1993'te gümüş, 1997 ve 2011'de bronz madalya elde etti.

Ruslar, son Avrupa Şampiyonası'nda ise grup aşamasını geçememişti.

Rusya, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda bronz, 1994 ve 1998 Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı.

Trabzonspor Medical Park'ı da çalıştıran başantrenör Sergei Bazarevich yönetimindeki Rusya'da Aleksei Shved, Vitaly Fridzon, Timofey Mozgov, Andrey Vorontsevich, Nikita Kurbanov gibi önemli isimler İstanbul'da boy gösterecek.



İlk şampiyon Letonya

Letonya, ilk kez 1935 yılında düzenlenen Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda altın madalyayı kazanmıştı.

İsviçre'de düzenlenen şampiyonanın finalinde İspanya'yı geçen Letonya, 1939 yılında da final oynadı ve gümüş madalyada kaldı.

Tarihinde 14. kez Avrupa şampiyonasında yer alacak Letonya, 1935 ve 1939 yıllarından sonraki turnuvalarda önemli bir başarı elde edemedi.

Letonya, son Avrupa Şampiyonası'nda ise çeyrek finale kadar gelmeyi başarmıştı. Bu turda Fransa'ya elenen ve turnuvayı 6. sırada bitiren Letonya, EuroBasket 2017'de çıkışa geçmek istiyor.

Başantrenörlüğünü Ainars Bagatskis'in yaptığı Letonya'nın en önemli isimleri ise NBA'de forma giyecek oyuncuları Kristaps Porzingis ile Davis Bertans. Geçen sezon Darüşşafaka'da oynayan ve bu sezon AX Armani Exchange Olimpia Milan forması giyecek Dairis Bertans da Letonya formasıyla sahaya çıkacak.



Belçika'nın önemli bir başarısı yok

Avrupa şampiyonalarına 17. kez katılacak Belçika'nın turnuva tarihinde önemli bir başarısı bulunmuyor.

Belçika, 1947'de yarı finale kadar yükselip dördüncülükle yetinmişti. 2015'teki Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turuna kadar gelen ancak Yunanistan'a farklı kaybeden Belçika'nın başantrenörlüğünü Eddy Casteels üstleniyor.

Yıldız bir isme sahip olmayan Belçika'nın kadrosunda İspanya'da Bilbao Basket forması giyen tecrübeli oyun kurucu Jonathan Tabu ön plana çıkıyor.



Büyük Britanya 4. kez Avrupa şampiyonasında

Grupta yer alan Büyük Britanya, 4. kez Avrupa şampiyonasında mücadele edecek.

2015'teki organizasyona katılma başarısı gösteremeyen Büyük Britanya, 2009, 2011 ve 2013'te gruplardan çıkamamıştı.

Başantrenörlüğünü Joe Prunty'nin yaptığı Büyük Britanya'nın kadrosunda NBA'de ya da THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden bir isim bulunmuyor.