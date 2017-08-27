12 Dev Adam, Karadağ'ı devirdi

Karşılaşma öncesinde Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, eski A Milli Takım Başantrenörü Bogdan Tanjevic'e teşekkür plaketi verdi. Karadağ Milli Takımı'nın başantrenörlüğünü yapan Tanjevic'e ayrıca adının yazılı olduğu 10 numaralı Türk Milli Takımı forması da takdim edildi.

Ülker Sports Arena'da oynanan maça etkili başlayan Tanjevic yönetimindeki Karadağ, Djurisic ve Rice'nin etkili oyunuyla ilk periyodu 23-10 önde tamamladı.

Milli takım, ikinci çeyreğe istekli başladı. Ay-yıldızlılar, Cedi Osman'ın üst üste kaydettiği 11 sayıyla 13. dakikada farkı 3 sayıya (21-24) indirdi. Milliler, Sinan Güler'in peş peşe attığı 5 sayıyla 18. dakikada ilk defa maçta rakibine üstünlük kurdu: 36-35. Kalan bölümde uyguladığı sert savunma ile rakibini top kayıplarına zorlayan Türkiye, soyunma odasına 43-37 üstün gitti.

Ay-yıldızlı ekip, üçüncü çeyrekte de hız kesmedi. Savunma sertliğini elden bırakmayan milli takım, Sinan Güler ve Melih Mahmutoğlu'nun sayılarıyla final periyoduna 59-54 önde girdi.

Son periyotta sayı farkını açan Türkiye, karşılaşmadan 84-70 galip ayrıldı.

Öte yandan karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti. Bakan Bak, müsabakayı TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan'la izledi.



Salon: Ülker Sports Arena



Hakemler: Critano Maraho, Kata Takaki, Chris Reid



Türkiye: Sinan Güler 16, Kenan Sipahi 6, Cedi Osman 19, Barış Hersek 2, Semih Erden 7, Furkan Korkmaz 17, Sertaç Şanlı 2, Melih Mahmutoğlu 5, Erkan Veyseloğlu 3, Furkan Aldemir 4, Göksenin Köksal, Doğuş Balbay 3



Karadağ: Rice 9, Sehovic 7, Djurisic 8, Barovic 1, Vucevic 12, Mihailovic 6, Pavlicevic 4, Radoncic, Todorovic 4, Dubljevic 2, Ivanovic 7, Vranjes 10



1. Periyot: 10-23



Devre: 43-37



3. Periyot: 59-54