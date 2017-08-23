Millilerin rakibi Ukrayna

Ülker Sports Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Şampiyona hazırlıklarına 17 Temmuz'da İstanbul'da başlayan ay-yıldızlılar, ilk hazırlık maçında İtalya'nın Bormio kentinde İsviçre ile karşılaştı. İki takım arasındaki mücadele, ikişer periyot üzerinden iki karşılaşmanın yanı sıra 8 dakikalık bir çeyrek üzerinden oynandı. Türkiye, ilk maçı 52-21, ikincisini 36-32 kazanırken, 8 dakikalık üçüncü müsabakada ise rakibine 14-8 yenildi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, İtalya'nın Cagliari kentinde gerçekleştirilen Sardunya Turnuvası'nda ise Finlandiya ve İtalya ile mücadele etti. Milliler, Finlandiya'ya 93-88, İtalya'ya ise 73-53 mağlup oldu.

Çekya ile deplasmanda yaptığı hazırlık maçını 67-66 kazanan milli takım, ardından 2 hazırlık karşılaşması oynamak için İsrail'e gitti. Ay-yıldızlılar, başkent Tel Aviv'de oynanan müsabakalarda Slovenya'yı 86-84, İsrail'i ise 84-83 yendi.

Milli takım, 26 Ağustos Cumartesi günü de Karadağ ile Ülker Sports Arena'da karşılaşacak.