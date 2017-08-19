 12 Dev Adam, Slovenya'yı devirdi – Fotomaç – 19 Ağustos 2017
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    19 Ağustos 2017, Cumartesi
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    , 'yı devirdi

    12 Dev Adam, Slovenya'yı devirdi

    2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Takımı, İsrail'de düzenlenen özel turnuvadaki ilk maçında 'yı 86-84 yendi.

    Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen hazırlık turnuvasına katılan milliler, Menora Mivtachim Arena'da ile karşılaştı.

    Ay-yıldızlı ekip, müsabakanın ilk çeyreğini 24-20 üstün tamamlarken, soyunma odasına da 44-38 önde gitti. Karşılaşmanın üçüncü çeyreğini 62-60 üstün geride bırakan milliler, sahadan 86-84 galip ayrıldı.

    Ay-yıldızlı ekipte Melih Mahmutoğlu 20, Cedi Osman 17 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

    Müsabakayı TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, TBF 1. Başkan Vekili Özden Pelister, TBF 2. Başkan Vekili Methi Bengisu, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Mecit Mert Çetinkaya ve TBF Genel Sekreteri Serbülent Şengün de takip etti.

    A Milli Takım, Tel Aviv'deki ikinci maçında yarın TSİ 20.00'de ev sahibi İsrail ile karşılaşacak.

    1. 19 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:17
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