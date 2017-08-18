Milli basketbolcular İsrail'e gitti

Atatürk Havalimanı'ndan kalkan uçakla Tel Aviv'e giden milli takım, burada yarın Slovenya'yla, 20 Ağustos Pazar günü ise İsrail'le hazırlık maçı yapacak.

Ay-yıldızlı ekip, bu maçların ardından 21 Ağustos Pazartesi günü İstanbul'a dönecek ve hazırlıklarını burada sürdürecek.

Milli takımın kafilesinde Türkiye Basketbol Federasyonu Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan da yer aldı.

Ömer Onan, Tel Aviv'de Slovenya ve İsrail'le hazırlık maçları oynayacaklarını belirterek, "Avrupa Şampiyonası'na en hazır şekilde girmek istiyoruz. Biz takımımıza güveniyoruz. Sonuçta kendi evimizden, kendi seyircimiz önünde oynayacağız. Aslında buradaki en büyük etkenlerden biri de seyircimizin, Türk halkının bizi sonuna kadar desteklemesi. Şimdi şöyle bir handikap da var. Bayram tatili on gün olacak. Bayramın birinci günü Rusya ile oynayacağız. İlk turda, Ülker Sports Arena'daki maçların çoğu bayrama denk geliyor." ifadelerini kullandı.

Onan, Türk halkından salonu sonuna kadar doldurmalarını beklediklerini dile getirerek, "Türk milletini gururlandıracak 12 tane çocuk sahada olacaktır. Hepsine inanıyorum. İnşallah çifte bayram yaşatacağız ama tabii ki herkesin bizi gelip sonuna kadar desteklemeleri lazım." diyerek sözlerini tamamladı.

Başantrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki milli takımın 14 kişilik İsrail kadrosu şöyle:

Cedi Osman, Doğuş Balbay, Furkan Korkmaz, Erkan Veyseloğlu, Sertaç Şanlı, Kenan Sipahi, Furkan Aldemir, Ali Muhammed, Melih Mahmutoğlu, Barış Hersek, Sinan Güler, Göksenin Köksal, Metin Türen, Semih Erden.