Türkiye, Prag'da güldü
2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Takımı, Çekya ile deplasmanda yaptığı hazırlık maçını 67-66 kazandı.
Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre A Milli Takım, Çekya'nın başkenti Prag'da yaptığı hazırlık maçında rakibi karşısında oyunun büyük bölümünü üstün götürdü. İlk çeyreği 21-16 önde tamamlayan Türkiye, soyunma odasına da 33-31 ile avantajlı gitti. Milli takım, maçın 3. periyodunda Çekya'ya 52-48 üstünlük sağladı. Mücadeleden kopmayan ev sahibi ekip, karşılaşmanın 37. dakikasında 59-59 beraberliği sağladı. 4. periyodu büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada son hücumu kullanan Türkiye, Ali Muhammed'in 3 sayılık basketiyle Çekya'yı 67-66 yendi.
Bu gece geç saatlerde İstanbul'a dönecek A Milli Takım, İsrail'de katılacağı turnuva için 18 Ağustos Cuma günü bu ülkeye gidecek.
- 16 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:13
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Antalyaspor'dan Cüneyt Çakır'a tepki
Toplam 4
Yorum
Oldu canım Sanki sahada futbol oynamışlarda puanları çalınmış gibi edebiyat yapıyorlar. Başka türlü nasıl taraftarlarını kandıracaklar?
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Antalyaspor'dan Cüneyt Çakır'a tepki
Toplam 4
Yorum
GERCEK VAR sistemi devreye girerse ,BESIKTAS cok daha fazla PENALTI kazanir.Devamli ofansif oynayip Ceza Alani icinde darbe alanlar BJK li.
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Antalyaspor'dan Cüneyt Çakır'a tepki
Toplam 4
Yorum
Tarafkartal Penaltı bal gibi penaltı arkadaş! Malatya spor Osmanlı maçındaki penaltıya bir bakın... O penaltıysa bu 100 defa penaltı. Yormayın kendinizi
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