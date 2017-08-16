Türkiye, Prag'da güldü

Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre A Milli Takım, Çekya'nın başkenti Prag'da yaptığı hazırlık maçında rakibi karşısında oyunun büyük bölümünü üstün götürdü. İlk çeyreği 21-16 önde tamamlayan Türkiye, soyunma odasına da 33-31 ile avantajlı gitti. Milli takım, maçın 3. periyodunda Çekya'ya 52-48 üstünlük sağladı. Mücadeleden kopmayan ev sahibi ekip, karşılaşmanın 37. dakikasında 59-59 beraberliği sağladı. 4. periyodu büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada son hücumu kullanan Türkiye, Ali Muhammed'in 3 sayılık basketiyle Çekya'yı 67-66 yendi.

Bu gece geç saatlerde İstanbul'a dönecek A Milli Takım, İsrail'de katılacağı turnuva için 18 Ağustos Cuma günü bu ülkeye gidecek.