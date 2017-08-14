Hidayet Türkoğlu, EuroBasket 2017'den umutlu
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Vatandaşlarımızın destekleri ile bizim çocuklarımız Avrupa Şampiyonası'nda iyi mücadele sergileyeceklerdir. Biz de federasyon olarak her koşulda onların yanında olacağız, onları destekleyen olacağız” dedi.
"Bu tip organizasyonları dört dörtlük yapan bir ülkeyiz"
İstanbul'da düzenlenecek olan EuroBasket organizasyonu hakkında bilgiler veren Türkoğlu, "Biz bu tip organizasyonları dört dörtlük yapan bir ülkeyiz. Bu şampiyonayı da aynı şekilde yapacağımıza hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu organizasyonlar FIBA ile ortaklaşa yapılıyor. Biz ülke olarak, federasyon olarak üzerimize düşen bölümü en iyi şekilde yapacağımızdan kimsenin bir şüphe duymasını istemeyiz. İyi bir ekibe sahibiz. Arkadaşlar gerçekten iyi çalışıyorlar. İnşallah sorunsuz bir turnuva geçer. Önemli olan Eylül ayında, biliyorum belki bayrama gelecek ama tatile gidemeyecekler için de iyi bir fırsat olacaktır. Elemelerin ilk bölümü İstanbul Anadolu Yakasında bulunan Ülker Spor Salonu'nda oynanacak. Daha sonra finaller, 16 ülkenin birlikteliği ile Avrupa Yakasında bulunan Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Vatandaşların, basketbolla güzel bir Eylül ayı geçirmelerini diliyoruz. Şimdiden bize destek veren, desteğini eksik etmeyen herkese teşekkür etmek istiyoruz. Genç bir ekibe sahibiz. Bu genç ekip, Türk halkından gelecek destekle daha rahat daha güvenilir oynayacaklardır. Herkesi 1 Eylül'de başlayacak olan Avrupa Şampiyonasına bekliyoruz" şeklinde konuştu.
"Fenerbahçe, Türk basketbol tarihinde çok önemli bir başarı elde etti"
Bu sezon Avrupa kupalarında boy gösterecek olan takımlarla ilgili konuşan Türkoğlu, "Fenerbahçe'yi kutlamak gerekiyor, gerçekten Türk basketbol tarihinde çok önemli bir başarı elde ettiler. Bu sene 11 takımımız Avrupa'da bizi temsil edecek. 2 tanesi Euroleague'de, 3 tanesi Eurocup'ta ve geri kalanlar da FIBA'nın organizasyonunda bizi temsil edecek. Sonuçta yurt dışında yapılan organizasyonların hepsi ülkemizi en iyi temsil etme açısından çok önemli. Biz federasyon olarak her koşulda onları desteklemek için yanlarında olacağız. Şimdiden bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. İnşallah finallerde şampiyon olanları görürüz ve biz de bir sporsever olarak onlarla gurur duyarız" ifadelerini kullandı.
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:47
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Aboubakar, F.Bahçe yolunda
Toplam 25
Yorum
forever1903 kesinlikle iyi forvet bizde kalmasini cok isterdim, ama fenerin sisteminde cok verimli olamaz, sürekli ofansif oynayan takimlarda is yapar
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Asamoah en geç cuma geliyor...
Toplam 9
Yorum
Melih Gerçekten mükemmel bir oyuncu gelsin tutamazlar bu sene bizi kadro efsane oldu
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Asamoah en geç cuma geliyor...
Toplam 9
Yorum
t66 müthiş transferler bize bu mutlulugu yasatan kimin eli varsa Allah razı olsun....
Hidayet Türkoğlu, EuroBasket 2017'den umutlu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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