Hidayet Türkoğlu, EuroBasket 2017'den umutlu

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Vatandaşlarımızın destekleri ile bizim çocuklarımız Avrupa Şampiyonası'nda iyi mücadele sergileyeceklerdir. Biz de federasyon olarak her koşulda onların yanında olacağız, onları destekleyen olacağız” dedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, katıldığı bir spor salonu açılışında gündeme dair konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. 31 Ağustos-17 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesinde İtalya'da hazırlık kampında olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın son durumu hakkında açıklamalarda bulunan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Milli takımımız uzun bir kamptan sonra ilk maçlarına başladı. Takımımız istenilen form grafiğini henüz yakalayamadı. Aldığımız haberlerde yapmış oldukları çalışmalar ve şu ana kadarki durumları gayet iyi. Kendi evimizde oynamanın hem avantajları hem dezavantajları var. Biz bunu en iyi şekilde avantaja çevirmeye çalışacağız. Uzun yıllardır Türk halkı bu tip organizasyonları sahiplenen bir ülke olmuştur. İnanıyorum ki bu süreçte bu genç arkadaşlarımızı yalnız bırakmayacaklardır, onları destekleyeceklerdir. Onların destekleri ile bizim çocuklarımız orada iyi mücadele sergileyeceklerdir. Bizde federasyon olarak her koşulda onlarında yanında olacağız, onları destekleyen olacağız" diye konuştu.



"Bu tip organizasyonları dört dörtlük yapan bir ülkeyiz"

İstanbul'da düzenlenecek olan EuroBasket organizasyonu hakkında bilgiler veren Türkoğlu, "Biz bu tip organizasyonları dört dörtlük yapan bir ülkeyiz. Bu şampiyonayı da aynı şekilde yapacağımıza hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu organizasyonlar FIBA ile ortaklaşa yapılıyor. Biz ülke olarak, federasyon olarak üzerimize düşen bölümü en iyi şekilde yapacağımızdan kimsenin bir şüphe duymasını istemeyiz. İyi bir ekibe sahibiz. Arkadaşlar gerçekten iyi çalışıyorlar. İnşallah sorunsuz bir turnuva geçer. Önemli olan Eylül ayında, biliyorum belki bayrama gelecek ama tatile gidemeyecekler için de iyi bir fırsat olacaktır. Elemelerin ilk bölümü İstanbul Anadolu Yakasında bulunan Ülker Spor Salonu'nda oynanacak. Daha sonra finaller, 16 ülkenin birlikteliği ile Avrupa Yakasında bulunan Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Vatandaşların, basketbolla güzel bir Eylül ayı geçirmelerini diliyoruz. Şimdiden bize destek veren, desteğini eksik etmeyen herkese teşekkür etmek istiyoruz. Genç bir ekibe sahibiz. Bu genç ekip, Türk halkından gelecek destekle daha rahat daha güvenilir oynayacaklardır. Herkesi 1 Eylül'de başlayacak olan Avrupa Şampiyonasına bekliyoruz" şeklinde konuştu.



"Fenerbahçe, Türk basketbol tarihinde çok önemli bir başarı elde etti"

Bu sezon Avrupa kupalarında boy gösterecek olan takımlarla ilgili konuşan Türkoğlu, "Fenerbahçe'yi kutlamak gerekiyor, gerçekten Türk basketbol tarihinde çok önemli bir başarı elde ettiler. Bu sene 11 takımımız Avrupa'da bizi temsil edecek. 2 tanesi Euroleague'de, 3 tanesi Eurocup'ta ve geri kalanlar da FIBA'nın organizasyonunda bizi temsil edecek. Sonuçta yurt dışında yapılan organizasyonların hepsi ülkemizi en iyi temsil etme açısından çok önemli. Biz federasyon olarak her koşulda onları desteklemek için yanlarında olacağız. Şimdiden bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. İnşallah finallerde şampiyon olanları görürüz ve biz de bir sporsever olarak onlarla gurur duyarız" ifadelerini kullandı.