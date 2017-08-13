Devlerden kötü prova: 88-93

Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, İtalya'da gerçekleştirilen Sardunya Turnuvası'nın ilk maçında Finlandiya'ya 93-88 mağlup oldu. İtalya'nın Cagliari kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli takım, rakibine üstünlük kuramadı. Milli takım kötü başladığı mücadelede son periyotta da istediği üstünlüğü yakalayamadı ve karşılaşmadan 93-88 mağlup ayrıldı.