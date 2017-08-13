 Devlerden kötü prova: 88-93 – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    Devlerden kötü prova: 88-93

    Devlerden kötü prova: 88-93
    Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım, İtalya'da gerçekleştirilen Sardunya Turnuvası'nın ilk maçında Finlandiya'ya 93-88 mağlup oldu. İtalya'nın Cagliari kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli takım, rakibine üstünlük kuramadı. Milli takım kötü başladığı mücadelede son periyotta da istediği üstünlüğü yakalayamadı ve karşılaşmadan 93-88 mağlup ayrıldı.
    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:10
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