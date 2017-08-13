12 Dev Adam, İtalya'ya kaybetti

İtalya'nın Cagliari kentinde gerçekleştirilen turnuvadaki ilk maçında Finlandiya'ya 93-88 yenilen milliler, İtalya önünde de sahadan mağlup ayrıldı.

Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren İtalya, ilk periyodu 24-13, devreyi 45-24, üçüncü periyodu ise 59-42 üstün geçerek, müsabakayı 20 sayı farkla 73-53 kazandı.

Bu karşılaşmayla çalışmalarının İtalya bölümünü tamamlayan A Milli Takım, bir başka hazırlık turnuvası için yarın Çekya'ya geçecek.