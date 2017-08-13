12 Dev Adam, İtalya'ya kaybetti
Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesi hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Takımı, Sardunya Turnuvası'ndaki ikinci maçında ev sahibi İtalya'ya 73-53 yenildi.
İtalya'nın Cagliari kentinde gerçekleştirilen turnuvadaki ilk maçında Finlandiya'ya 93-88 yenilen milliler, İtalya önünde de sahadan mağlup ayrıldı.
Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren İtalya, ilk periyodu 24-13, devreyi 45-24, üçüncü periyodu ise 59-42 üstün geçerek, müsabakayı 20 sayı farkla 73-53 kazandı.
Bu karşılaşmayla çalışmalarının İtalya bölümünü tamamlayan A Milli Takım, bir başka hazırlık turnuvası için yarın Çekya'ya geçecek.
- 13 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:33
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Bombardıman!
Toplam 10
Yorum
ASLANLI siz bjk olarak dört sezondur hep oyunun içendesiniz tff ile ortaksınız dünyada tff başkanına borçlu klüp varmı sizden başka para için kollan
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Marcelo'dan destek mesajı
Toplam 3
Yorum
bjk smokie :D helal sana kara oğlan :D :D :D adamsın :D
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Sabri'den G.Saray'a sert sözler
Toplam 26
Yorum
Özgür Son 6-7 sene gs da olmaman gerekirdi orta açmasını bilmiyorsun şut çekmedini bilmiyorsun defansıda bilmiyorsun ne işin vardı gs da
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