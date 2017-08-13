 12 Dev Adam, İtalya'ya kaybetti – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    12 Dev Adam, İtalya'ya kaybetti

    12 Dev Adam, İtalya'ya kaybetti

    Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesi hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Takımı, Sardunya Turnuvası'ndaki ikinci maçında ev sahibi İtalya'ya 73-53 yenildi.

    İtalya'nın Cagliari kentinde gerçekleştirilen turnuvadaki ilk maçında Finlandiya'ya 93-88 yenilen milliler, İtalya önünde de sahadan mağlup ayrıldı.

    Karşılaşmayı baştan sona üstün götüren İtalya, ilk periyodu 24-13, devreyi 45-24, üçüncü periyodu ise 59-42 üstün geçerek, müsabakayı 20 sayı farkla 73-53 kazandı.

    Bu karşılaşmayla çalışmalarının İtalya bölümünü tamamlayan A Milli Takım, bir başka hazırlık turnuvası için yarın Çekya'ya geçecek.

    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:33
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