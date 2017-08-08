 Devlerde son dakika – Fotomaç – 08 Ağustos 2017
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    08 Ağustos 2017, Salı
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    Devlerde son dakika

    Devlerde son dakika
    Türkiye'nin de ev sahipliği yaptığı Avrupa Basketbol Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Takım'da dün hareketli saatler vardı. Ay-yıldızlıların 18 kişilik kadrosu 16'ya düşürüldü. Başantrenör Ufuk Sarıca, 31 Ağustos'ta başlayacak dev organizasyon öncesi Can Maxim Mutaf ile Berk İbrahim Uğurlu'yu kadrodan çıkardı.
    1. 08 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:53
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