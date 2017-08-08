Devlerde son dakika

Türkiye'nin de ev sahipliği yaptığı Avrupa Basketbol Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Takım'da dün hareketli saatler vardı. Ay-yıldızlıların 18 kişilik kadrosu 16'ya düşürüldü. Başantrenör Ufuk Sarıca, 31 Ağustos'ta başlayacak dev organizasyon öncesi Can Maxim Mutaf ile Berk İbrahim Uğurlu'yu kadrodan çıkardı.