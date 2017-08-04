Milli basketbolcular İtalya kampını tamamladı
2017 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, İtalya'nın Bormio Pentagon kentinde gerçekleştirdiği kamp sona erdi.
Türkiye'nin grupların bir bölümüne ve finallerine ev sahipliği yapacağı 31 Ağustos-17 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren milli takım, sabah antrenmanıyla İtalya'daki hazırlıklarını tamamladı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ağırlık ve fundamental, sonrasında ise savunma çalışmaları yapıldı.
Milano'ya geçen milli takım, yarın Türkiye'ye dönecek.
- 04 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 20:36
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Gomis basın toplantısında konuştu
Toplam 9
Yorum
GÖRÜLSÜN. LİGE HAZIR MI DEĞİL Mİ.GENE GS YAT SPOR ASLAN : GS YIN HAZIRLIK MAÇI VAR MI Kİ GOMİS GOL ATSIN. GS ŞİMDİYE KADAR EN AZ ÜÇ GÜÇLÜ TAKIMLA HAZIRLIK MAÇI YAPMALIYDI Kİ GS YIN NE OLDUĞU
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Gomis basın toplantısında konuştu
Toplam 9
Yorum
GS LI GİT SAYFANA YORUM YAP MİKSER SENİ GOMİS BELHANDA MAICON MARİANO FERNANDO NDYANE FEGULİ TRANSFERLERİ DEGİLMİ YÖNETİME SALDIRIŞINIZ
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Gomis basın toplantısında konuştu
Toplam 9
Yorum
GS LI FEGULİ NEREDE KALDI YÖNETİM ACELE EDİN BİR HAFTA KALDI FEGULİ YOK SAG KANAT HAALA YOK BAŞKAN LÜTFEN FEGULİYİ GETİR
Milli basketbolcular İtalya kampını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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