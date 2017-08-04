 Milli basketbolcular İtalya kampını tamamladı – Fotomaç – 04 Ağustos 2017
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    04 Ağustos 2017, Cuma
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    Milli basketbolcular İtalya kampını tamamladı

    Milli basketbolcular İtalya kampını tamamladı

    2017 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, İtalya'nın Bormio Pentagon kentinde gerçekleştirdiği kamp sona erdi.

    Türkiye'nin grupların bir bölümüne ve finallerine ev sahipliği yapacağı 31 Ağustos-17 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren milli takım, sabah antrenmanıyla İtalya'daki hazırlıklarını tamamladı.

    Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre, başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ağırlık ve fundamental, sonrasında ise savunma çalışmaları yapıldı.

    Milano'ya geçen milli takım, yarın Türkiye'ye dönecek.

    1. 04 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 20:36
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