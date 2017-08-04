Ersan EuroBasket 2017'de yok

Milli basketbolcu Ersan İlyasova, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2017) A Milli Takım'ın kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

Ersan, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı açıklamada, NBA'de geçirdiği sezon nedeniyle milli takım için fiziksel ve psikolojik olarak hazır olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"2006 yılından bu yana milli takım formasını gururla taşımaktayım. Takım arkadaşlarımla beraber birçok güzel başarıya imza attık ancak, bu sene çok yorucu bir sezon geçirdim. NBA'de uzun süre belirsizliklerle dolu bir süreç geçirdim. Fiziken ve psikolojik olarak milli takımımıza katkı sağlayabilecek bir durumda değilim. Bu sebeplerden dolayı milli takıma katılamama ihtimalim hakkında federasyonla son aylarda birçok görüşmemiz oldu. Bu vesileyle, üzülerek belirtmek isterim ki, bu yaz milli takımımızda yer alamayacağım. Milli takımımızı bu şampiyonada gönülden destekliyor ve takip ediyor olacağım."