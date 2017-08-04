Ersan EuroBasket 2017'de yok
Ersan İlyasova, NBA'de uzun süre belirsizliklerle dolu bir süreç geçirdiğini ve katkı sağlayamayacağı için 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'da yer alamayacağını açıkladı.
Milli basketbolcu Ersan İlyasova, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2017) A Milli Takım'ın kadrosunda yer almayacağını açıkladı.
Ersan, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı açıklamada, NBA'de geçirdiği sezon nedeniyle milli takım için fiziksel ve psikolojik olarak hazır olmadığını belirterek, şunları kaydetti:
"2006 yılından bu yana milli takım formasını gururla taşımaktayım. Takım arkadaşlarımla beraber birçok güzel başarıya imza attık ancak, bu sene çok yorucu bir sezon geçirdim. NBA'de uzun süre belirsizliklerle dolu bir süreç geçirdim. Fiziken ve psikolojik olarak milli takımımıza katkı sağlayabilecek bir durumda değilim. Bu sebeplerden dolayı milli takıma katılamama ihtimalim hakkında federasyonla son aylarda birçok görüşmemiz oldu. Bu vesileyle, üzülerek belirtmek isterim ki, bu yaz milli takımımızda yer alamayacağım. Milli takımımızı bu şampiyonada gönülden destekliyor ve takip ediyor olacağım."
- 04 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:09
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Ozan Tufan ve Hasan Ali’ye tepki
Toplam 30
Yorum
Barzinho Sen gokhan-caner 2 lısını ver koybasını al :) Aziz baskan gunden degıstırmek ıcın q7 alırım yedek oturturum dıyosun ama ıcraatı BJK yapıyo ?
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Luce fırtınası
Toplam 6
Yorum
Barzinho LUCE bos adam degıl gelır gelmez yaptıgı acıklamalarla durumu ozetlemıs 1 tane yorumcu yapmadı adam daha ayagının tozuyla acıkladı
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Lens’i hoca istemedi
Toplam 8
Yorum
halil çam ne istediğini bilmek için önce akıl gerek,futboldan anlamak gerek.laf salatası ile olmuyor bu işler.
Ersan EuroBasket 2017'de yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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