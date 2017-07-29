 Ömer Aşık, aday kadrodan çıkarıldı – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Ömer Aşık, aday kadrodan çıkarıldı

    Ömer Aşık, aday kadrodan çıkarıldı

    A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın yıldız oyuncularından Ömer Aşık, sağlık sorunları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

    31 Ağustos - 17 Eylül tarihleri arasında Türkiye'nin bir grup ve finallerine ev sahipliği yapacağı 2017 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan ay-yıldızlılarda, A Milli Erkek Takım Menajeri Kerem Tunçeri, milli oyuncunun durumuyla ilgili Türkiye Basketbol Federasyonu'nun internet sitesine açıklamalarda bulundu. Ömer Aşık'ın sezon içerisinde yaşadığı sağlık problemlerin devam ettiğini söylediğini belirten Tunçeri, "Bu nedenle oyuncunun tedavisinin devam etmesinden dolayı, hazırlık ve şampiyona süreci boyunca oyuncu bizimle birlikte olamayacaktır. Bu yüzden milli oyuncu Ömer Aşık, kadrodan çıkartılmıştır" diye konuştu.
    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:16
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