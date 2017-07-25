 Devlerden işbaşı – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    Devlerden işbaşı

    Devlerden işbaşı

    Basketbol Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası’nın hazırlıklarına başladı.

    Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımımız, İtalya kampında dün ilk idmanına çıktı. Başantrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki Türkiye, bireysel antrenmanların ardından şut çalışması gerçekleştirdi. 31 Ağustos-17 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek dev organizasyon öncesi Bormio'da 14 gün kalacak olan ay-yıldızlı temsilcimiz, 10 Ağustos'ta İtalya'da yapılacak özel bir turnuvada sahne alacak. Milliler, bu turnuvada ev sahibi İtalya ile Finlandiya ve Nijerya'yla kozlarını paylaşacak.
    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:31
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