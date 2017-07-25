Devlerden işbaşı

Basketbol Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası’nın hazırlıklarına başladı.

Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımımız, İtalya kampında dün ilk idmanına çıktı. Başantrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki Türkiye, bireysel antrenmanların ardından şut çalışması gerçekleştirdi. 31 Ağustos-17 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek dev organizasyon öncesi Bormio'da 14 gün kalacak olan ay-yıldızlı temsilcimiz, 10 Ağustos'ta İtalya'da yapılacak özel bir turnuvada sahne alacak. Milliler, bu turnuvada ev sahibi İtalya ile Finlandiya ve Nijerya'yla kozlarını paylaşacak.