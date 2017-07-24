Devler İtalya’da

EURO 2017'ye hazırlanan Erkek Milli Basketbol Takımımız, kamp çalışmaları için İtalya'ya gitti. Başantrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki ay-yıldızlı ekibimiz, dün Bormio'ya hareket etti. 3 Ağustos'ta İsviçre ile hazırlık maçı oynayacak olan Milli Takım, 5 Ağustos'ta İstanbul'a dönecek. 10 Ağustos'ta bir kez daha İtalya'ya geçecek olan Türkiye, burada ev sahibi ülkeyle Finlandiya ve Nijerya ile maçlar oynayacak.