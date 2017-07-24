 Devler İtalya’da – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Devler İtalya’da

    Devler İtalya’da
    EURO 2017'ye hazırlanan Erkek Milli Basketbol Takımımız, kamp çalışmaları için İtalya'ya gitti. Başantrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki ay-yıldızlı ekibimiz, dün Bormio'ya hareket etti. 3 Ağustos'ta İsviçre ile hazırlık maçı oynayacak olan Milli Takım, 5 Ağustos'ta İstanbul'a dönecek. 10 Ağustos'ta bir kez daha İtalya'ya geçecek olan Türkiye, burada ev sahibi ülkeyle Finlandiya ve Nijerya ile maçlar oynayacak.
    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:15
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