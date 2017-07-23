 Milliler İtalya yolcusu – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
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    23 Temmuz 2017, Pazar
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    Milliler İtalya yolcusu

    Milliler İtalya yolcusu

    , 2017 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için bugün İtalya'ya gidecek.

    Bormio kentinde giderek girecek olan ay-yıldızlı ekip, 3 Ağustos'ta İsviçre ile bir hazırlık maçı oynayacak. 5 Ağustos'ta dönecek Milli Takım, 10 Ağustos'ta bir kez daha İtalya'ya gidip İtalya, Finlandiya ve Nijerya'nın yer aldığı hazırlık turnuvasına katılacak.
    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:28
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