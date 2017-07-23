Milliler İtalya yolcusu
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için bugün İtalya'ya gidecek.
Bormio kentinde giderek girecek olan ay-yıldızlı ekip, 3 Ağustos'ta İsviçre ile bir hazırlık maçı oynayacak. 5 Ağustos'ta dönecek Milli Takım, 10 Ağustos'ta bir kez daha İtalya'ya gidip İtalya, Finlandiya ve Nijerya'nın yer aldığı hazırlık turnuvasına katılacak.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:28
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı
Toplam 30
Yorum
BJK Beşiktaşlıyım ama emin olun ben gıcık kaptım Özbek ve Tudor ikilisine İstikrar içinmiş şuna bak adam takımı istikrarlı sanıyor Uefa gitti be
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Trabzonspor Slovakya'da kayıp
Toplam 5
Yorum
e.tosun macar 2 lig ekibi...usta sen 6 hafta dayanamazsın bu sene.
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 9
Yorum
e.tosun tevekal...
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