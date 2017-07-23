Milliler İtalya yolcusu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için bugün İtalya'ya gidecek.

Bormio kentinde giderek girecek olan ay-yıldızlı ekip, 3 Ağustos'ta İsviçre ile bir hazırlık maçı oynayacak. 5 Ağustos'ta dönecek Milli Takım, 10 Ağustos'ta bir kez daha İtalya'ya gidip İtalya, Finlandiya ve Nijerya'nın yer aldığı hazırlık turnuvasına katılacak.