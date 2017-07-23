Milli Takım, İtalya'ya gitti
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında kamp çalışmaları için İtalya'ya gitti.
Hazırlıklarına 17 Temmuz'da İstanbul'da başlayan Milli Takım, Atatürk Havalimanı'ndan Milano'ya hareket etti. Buradan da kara yoluyla Bormio kentine gidecek ay-yıldızlı ekip, 5 Ağustos Cumartesi günü İstanbul'a dönecek.
Başantrenör Ufuk Sarıca yönetimindeki Milli Takım, Bormio'da 3 Ağustos Perşembe günü İsviçre ile bir hazırlık müsabakası oynayacak. Milli Takım, 14 günlük kampın ardından İstanbul'a gelecek ve 10 Ağustos Perşembe günü bir kez daha İtalya'ya giderek hazırlık turnuvasına katılacak. Milliler, bu turnuvada İtalya, Finlandiya ve Nijerya ile karşılaşacak.
A Milli Takım, İtalya'daki turnuvanın ardından Çekya'ya giderek, 16 Ağustos Çarşamba günü bu ülke milli takımı ile hazırlık müsabakası yapacak. Bu maçın hemen sonrası İstanbul'a dönecek milliler, 18 Ağustos'ta özel turnuva için İsrail'e geçecek.
İsrail'den 21 Ağustos'ta dönecek A Milli Takım, son hazırlık maçlarını İstanbul'da 24 Ağustos Perşembe günü Ukrayna, 26 Ağustos Cumartesi günü de Karadağ ile yapacak.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:02
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Beşiktaş, İspanya'ya gitti
Toplam 1
Yorum
Necat Şuan malagada tatildeyim. Bu sıcakta ne kampı ne maçı . Bu neyin kafası? Bir beşiktaşlı olarak anlıyamadım. Güzel olan maça gideceğim.
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Östersunds yenilgisi sonrası ilk idman
Toplam 9
Yorum
tuncay035 çok hafif adamsın sen ucuz basit....
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Tabanca gibi takım geliyor
Toplam 13
Yorum
kasım Van Persiyi mi savunuyorsunuz. demekki Şampiyonuğa bay bay. Bu takımdan Van Persi, M.Topal, Hasan Ali ve Sauza gitmezse hep gerideyiz.
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