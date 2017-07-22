Türkiye - Karadağ: 80-72
Türkiye U20 Erkek Basketbol Takımı, FIBA U20 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda klasman mücadelesinde Karadağ'ı 80-72 yendi.
Yunanistan'da düzenlenen FIBA U20 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye U20 Erkek Basketbol Takımı, klasman mücadelesinde Karadağ'ı 80-72 mağlup etti.
Mücadelenin ilk yarısını Türkiye, 46-37 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan ay-yıldızlılar, rakibini 8 sayı farkla yendi.
Ömer Faruk Yurtseven 16 sayı 9 ribaund 1 asist 3 blokluk performansıyla ön plana çıkarken, Alp Karahan 15 sayı 3 ribaund, Furkan Korkmaz 11 sayı 5 ribaund 6 asist ve Berkan Durmaz da 11 sayı 8 ribaundla mücadeleyi noktaladı.
Türkiye, FIBA U20 Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki son maçını 23 Temmuz Pazar günü TSİ 14.30'da oynayacak.
- 22 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:54
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Sinan, Sampdoria’ya
Toplam 9
Yorum
Satın Bende üstüme tudoru da bedava versin ler satın gitsinler :D
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Terim'in yardımcısı Şifo Mehmet oldu
Toplam 5
Yorum
01 FUTBOL SEVERLERİN YÜZDE 99 ÇAKMA KABADAYIDAN NEFRET EDİYOR FUTBOLUN SIRTINDAKİ KAMBURU KALDIRMADAN BİRDE YARDIMCI ATAMAK AHLAKSIZLIKTIR
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''G.Saray beni isterse...''
Toplam 14
Yorum
Adam performasını bilmiyorum Ama adam bi selçuk eder 1 sezondan koştuğu m reye göre adam 3 macta koşar selçuk artık onunda takımdan gonderilmesi gerek hiç faydası yok
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