 Türkiye - Karadağ: 80-72 – Fotomaç – 22 Temmuz 2017
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    22 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Türkiye - Karadağ: 80-72

    Türkiye - Karadağ: 80-72

    Türkiye U20 Erkek Basketbol Takımı, FIBA U20 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda klasman mücadelesinde Karadağ'ı 80-72 yendi.

    Yunanistan'da düzenlenen FIBA U20 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye U20 Erkek Basketbol Takımı, klasman mücadelesinde Karadağ'ı 80-72 mağlup etti.

    Mücadelenin ilk yarısını Türkiye, 46-37 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan ay-yıldızlılar, rakibini 8 sayı farkla yendi.
    Ömer Faruk Yurtseven 16 sayı 9 ribaund 1 asist 3 blokluk performansıyla ön plana çıkarken, Alp Karahan 15 sayı 3 ribaund, Furkan Korkmaz 11 sayı 5 ribaund 6 asist ve Berkan Durmaz da 11 sayı 8 ribaundla mücadeleyi noktaladı.

    Türkiye, FIBA U20 Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki son maçını 23 Temmuz Pazar günü TSİ 14.30'da oynayacak.

    1. 22 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:54
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