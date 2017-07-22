Türkiye - Karadağ: 80-72

Yunanistan'da düzenlenen FIBA U20 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye U20 Erkek Basketbol Takımı, klasman mücadelesinde Karadağ'ı 80-72 mağlup etti.



Mücadelenin ilk yarısını Türkiye, 46-37 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan ay-yıldızlılar, rakibini 8 sayı farkla yendi.

Ömer Faruk Yurtseven 16 sayı 9 ribaund 1 asist 3 blokluk performansıyla ön plana çıkarken, Alp Karahan 15 sayı 3 ribaund, Furkan Korkmaz 11 sayı 5 ribaund 6 asist ve Berkan Durmaz da 11 sayı 8 ribaundla mücadeleyi noktaladı.



Türkiye, FIBA U20 Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki son maçını 23 Temmuz Pazar günü TSİ 14.30'da oynayacak.