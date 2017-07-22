12 Dev Adam İtalya yolcusu
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için yarın İtalya'nın Bormio kentine gidecek
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için yarın İtalya'nın Bormio kentine gidecek.
Hazırlıklarına 17 Temmuz'da İstanbul'da başlayan Milli Takım, yarın hava yoluyla Atatürk Havalimanı'ndan Milano'ya buradan da kara yoluyla Bormio kentine giderek kampa girecek.
Ay-yıldızlı ekip, burada 3 Ağustos Perşembe günü İsviçre ile bir hazırlık müsabakası oynayacak. Milli Takım, 14 günlük kampın ardından 5 Ağustos Cumartesi günü İstanbul'a dönecek. A Milli Takım, 10 Ağustos Perşembe günü bir kez daha İtalya'ya giderek bir hazırlık turnuvasına katılacak. Milliler, turnuvada İtalya, Finlandiya ve Nijerya ile karşılaşacak.
A Milli Takım, İtalya'daki turnuvanın ardından Çekya'ya giderek, 16 Ağustos Çarşamba günü bu ülke milli takımı ile hazırlık müsabakası yapacak. Bu maçın hemen sonrası İstanbul'a dönecek milliler, 18 Ağustos'ta özel turnuva için İsrail'e geçecek.
İsrail'den 21 Ağustos Pazartesi günü dönecek A Milli Takım, son hazırlık maçlarını İstanbul'da 24 Ağustos Perşembe günü Ukrayna, 26 Ağustos Cumartesi günü de Karadağ ile yapacak.
- 22 Temmuz 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:00
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Yusuf Erdoğan ayrılmayabilir
Toplam 10
Yorum
ruhi mücerret genç yerli lazım bjk ye. yetenekli hırslı çocuk.bunun için bile alın yerli kalmadı,ruhuyla hırsıyla yerli bulmamız şart,yusuf da var bunlar
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Van der Wiel krizi
Toplam 9
Yorum
tekin fener sözleme yükümlülüğünü yerine getirdiği sürece seni değil dereağzı fenerbahçe parkında bile çalıştırtır. uyanıklık peşinde olacağına gi
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Ertuğrul, Dirar’ı kurtardı
Toplam 22
Yorum
karar Yine hız yapmaya başladılar.Sonra radara yakalınınca ağlamayın:)
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