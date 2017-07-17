12 Dev Adam parkeye indi

Başantrenör Ufuk Sarıca, milli takımda yeni bir yapılanmaya gittiklerini söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sarıca, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları ve takım kadrosuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ay-yıldızlı ekipte genç oyuncuların ağırlıklı olduğunu vurgulayan Sarıca, "Milli takımımızda oyuncu havuzuyla farklı bir değişime, yapılanmaya

gidiyoruz. Kademeli olarak ekleme çıkarmalar yapacağız, genç arkadaşları kadroya dahil ediyorum. Her maçı kazanabilecek bir Türk Milli Takımı olacağına inanıyorum. Son durum biraz daha netleştikten sonra kimin kadroda olup kimin olmayacağı belli olacak. Gelenler gelemeyenler, oynayıp oynayamayacaklar var" dedi.

Gruptaki rakipleri ve Avrupa Şampiyonası'nın İstanbul'da oynanacak olmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan tecrübeli başantrenör, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçmiş dönemde de ülkemizde yaptığımız şampiyonalarda çok büyük ilgi gördük. Avrupa Şampiyonası'nda da durum böyle olacak. Bir haftadır düşük tempoda çalışıyorduk ama bugün itibarıyla daha resmi bir başlangıç yaptık. Yaklaşık 44-45 günlük bir süreç var önümüzde. Grubumuza baktığımızda özellikle Rusya ve Sırbistan daha çok ön plana çıkan, güçlü rakipler. Kolay rakipler değil ama bunun dışında özellikle Letonya ve Belçika çok tehlikeli ekipler. Letonya'ya son dönemde yaptıkları ataklardan dolayı dikkat etmemiz gerekiyor. Her maçı ayrı ayrı düşünüp en iyi sonucu alarak milli takımı Avrupa Şampiyonası'na hazır hale getireceğiz."

Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'ın Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) gidişinin Türk basketbolu açısından çok iyi olduğunu belirten Sarıca, "Cedi ve Furkan'a NBA kariyerinde başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

CEDİ, FURKAN VE ALİ MUHAMMED İDMANA KATILMADI

Şampiyona için İstanbul'da kampa giren milliler, Sinan Erdem Spor Salonu'nda başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde antrenmana çıktı.

İlk 15 dakikalık bölümü basına açık olan antrenmana Cedi Osman, Furkan Korkmaz, Ali Muhammed katılmadı. Ali Muhammed'in kampa İtalya'ya giderken dahil olacağı öğrenildi.

Milli Takım, 23 Temmuz Pazar günü kamp çalışmaları için İtalya'nın Bormio kentine gidecek ve burada 3 Ağustos Perşembe günü İsviçre ile bir hazırlık müsabakası oynayacak.

Kamp çalışmalarının ardından 5 Ağustos Cumartesi günü İstanbul'a dönecek A Milli Takım, 10 Ağustos Perşembe günü bir kez daha İtalya'ya giderek bir hazırlık turnuvasına katılacak. Milliler, turnuvada İtalya, Finlandiya ve Nijerya ile karşılaşacak.

A Milli Takım, İtalya'daki turnuvanın ardından Çekya'ya giderek, 16 Ağustos Çarşamba günü bu ülke milli takımı ile hazırlık müsabakası yapacak. Bu maçın hemen sonrası İstanbul'a dönecek milliler, 18 Ağustos'ta özel turnuva için İsrail'e geçecek.

İsrail'den 21 Ağustos Pazartesi günü dönecek A Milli Takım, son hazırlık maçlarında İstanbul'da 24 Ağustos Perşembe günü Ukrayna, 26 Ağustos Cumartesi günü de Karadağ ile karşı karşıya gelecek.