Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası
23. Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası finalinde Türkiye Erkek Milli Takımı, yarın Büyük Britanya ile karşılaşacak.
İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen turnuvada üst üste 3. kez finalde karşılaşacak Türkiye ile Büyük Britanya arasındaki mücadele, yarın TSİ 20.30'da başlayacak.
Turnuvada 4. kez finale çıkan milliler, daha önce şampiyonluk maçına çıktığı 3 karşılaşmada da rakiplerine yenilerek ikinci oldu. Ay-yıldızlılar, 2013 ve 2015'te Büyük Britanya ve 2009'da İtalya karşısında finalde kaybetti.
Grupta, finalde karşılaşacağı son 3 turnuvanın şampiyonu Büyük Britanya'yı da mağlup etmeyi başaran ve 5'te 5 yapan Türkiye, çeyrek finalde İtalya, yarı finalde ise Almanya'yı geçerek finale çıkmıştı.
- 29 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:57
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Kara Kartal'da hedef Gabigol
Toplam 8
Yorum
Ufuk Lafı açıldığında büyük kulübüz, İnter, Mİlan da kim falan deriz, Adamların gözden çıkarttığı oyuncuları kiralamak için yarışa giriyoruz.
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Kara Kartal'da hedef Gabigol
Toplam 8
Yorum
Husnu uzulmez Kahve faligibi transferler yada karadeniz fikrasi gibi degdumi degmedumi.
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Bana tutkunuzu gösterin
Toplam 13
Yorum
mozaik yoksa idman öncesi kakao kremalı mozaik büsküimi yiyin diyor bu adam tutku derken anlayan varmı
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