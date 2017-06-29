Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası

İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen turnuvada üst üste 3. kez finalde karşılaşacak Türkiye ile Büyük Britanya arasındaki mücadele, yarın TSİ 20.30'da başlayacak.

Turnuvada 4. kez finale çıkan milliler, daha önce şampiyonluk maçına çıktığı 3 karşılaşmada da rakiplerine yenilerek ikinci oldu. Ay-yıldızlılar, 2013 ve 2015'te Büyük Britanya ve 2009'da İtalya karşısında finalde kaybetti.

Grupta, finalde karşılaşacağı son 3 turnuvanın şampiyonu Büyük Britanya'yı da mağlup etmeyi başaran ve 5'te 5 yapan Türkiye, çeyrek finalde İtalya, yarı finalde ise Almanya'yı geçerek finale çıkmıştı.