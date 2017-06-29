 Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası – Fotomaç – 29 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Haziran 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası

    Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası

    23. Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası finalinde Türkiye Erkek Milli Takımı, yarın Büyük Britanya ile karşılaşacak.

    İspanya'nın Tenerife kentinde düzenlenen turnuvada üst üste 3. kez finalde karşılaşacak Türkiye ile Büyük Britanya arasındaki mücadele, yarın TSİ 20.30'da başlayacak.

    Turnuvada 4. kez finale çıkan milliler, daha önce şampiyonluk maçına çıktığı 3 karşılaşmada da rakiplerine yenilerek ikinci oldu. Ay-yıldızlılar, 2013 ve 2015'te Büyük Britanya ve 2009'da İtalya karşısında finalde kaybetti.

    Grupta, finalde karşılaşacağı son 3 turnuvanın şampiyonu Büyük Britanya'yı da mağlup etmeyi başaran ve 5'te 5 yapan Türkiye, çeyrek finalde İtalya, yarı finalde ise Almanya'yı geçerek finale çıkmıştı.


    1. 29 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:57
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.