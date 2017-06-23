 Milliler turp gibi! – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    Milliler turp gibi!

    Milliler turp gibi!
    Erkek Basketbol Milli Takımı'nın oyuncuları, Avrupa Şampiyonası öncesi dün sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan 12 Dev Adam, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Kontrollerin ardından ay-yıldızlılarda herhangi bir soruna rastlanmadı.
    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:36
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