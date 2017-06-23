Milliler turp gibi!
Erkek Basketbol Milli Takımı'nın oyuncuları, Avrupa Şampiyonası öncesi dün sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan 12 Dev Adam, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Kontrollerin ardından ay-yıldızlılarda herhangi bir soruna rastlanmadı.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:36
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Ben Arfa atağı
Toplam 36
Yorum
MALESEF Kİ ALEX GİBİ SONU AYKUT BUNU YEDEK BEKLETİR..ÇILDIRTIR ADAMI.
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Ospina ABD’ye ‘evet’ dedi
Toplam 3
Yorum
nba bırakın burnu sürtülsün..hak etti bunu.
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Colley-Milosevic takası
Toplam 7
Yorum
:...Q Kafaya Bak 24 yaşındaki insanı para için satıcan 29 yaşındakini 9.5M için satmayacan BJKlimisn sence sen md ?
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