Pınar Karşıyaka, Final Four aşkına

Yeşil kırmızılı ekip, İzmir'de geçen hafta 74-71 kazandığı çeyrek final ilk maçının rövanşında İtalya'da Umana Reyer Venezia'ya konuk olacak. Venedik'te Palasport Taliercio Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. İlk maçı 3 sayı farkla kazanan temsilcimize Dörtlü Final için her türlü galibiyet, beraberlik ve 3 sayının altında mağlubiyet yetecek.



Umana Reyer'le bu yıl 4'üncü defa oynayacak olan Pınar Karşıyaka, rakibiyle grup aşamasında İtalya'da yaptığı karşılaşmayı 75-61 kaybetti, evindeki rövanşı 99-59 kazandı. İzmir'e isimlerini son 4 takım arasına yazdırarak dönmek istediklerini söyleyen Başkan Mutlu Altuğ, şunları söyledi:

"Çeyrek finalin ilk maçını çok farklı kazanabilirdik. Rakibimiz elenmeyecek bir takım değil. Venezia'dan daha iyi bir ekip olan Beşiktaş'ı içerde 5 sayı farkla yendikten sonra deplasmandaki mücadeleyi de kazandık. Şimdi sıra İtalyan temsilcisine geldi. Takımımıza güveniyoruz."