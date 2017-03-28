 Pınar Karşıyaka, Final Four aşkına – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    Pınar Karşıyaka, Final Four aşkına

    Pınar Karşıyaka, Final Four aşkına

    Pınar Karşıyaka, FIBA'nın bu sezon ilk kez düzenlediği, kulüpler bazındaki Avrupa'nın en prestijli basketbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde adını yarın Final Four'a yazdırmak için parkeye çıkacak.

    Yeşil kırmızılı ekip, İzmir'de geçen hafta 74-71 kazandığı çeyrek final ilk maçının rövanşında İtalya'da Umana Reyer Venezia'ya konuk olacak. Venedik'te Palasport Taliercio Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. İlk maçı 3 sayı farkla kazanan temsilcimize Dörtlü Final için her türlü galibiyet, beraberlik ve 3 sayının altında mağlubiyet yetecek.

    Umana Reyer'le bu yıl 4'üncü defa oynayacak olan Pınar Karşıyaka, rakibiyle grup aşamasında İtalya'da yaptığı karşılaşmayı 75-61 kaybetti, evindeki rövanşı 99-59 kazandı. İzmir'e isimlerini son 4 takım arasına yazdırarak dönmek istediklerini söyleyen Başkan Mutlu Altuğ, şunları söyledi:
    "Çeyrek finalin ilk maçını çok farklı kazanabilirdik. Rakibimiz elenmeyecek bir takım değil. Venezia'dan daha iyi bir ekip olan Beşiktaş'ı içerde 5 sayı farkla yendikten sonra deplasmandaki mücadeleyi de kazandık. Şimdi sıra İtalyan temsilcisine geldi. Takımımıza güveniyoruz."

    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:15
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