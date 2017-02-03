Büyük hayallerim var

“Daha önce formasını giydiğim Milli Takım’ın başantrenörü olmak gurur verici. Türk basketbolunun geleceği adına büyük hedeflerim var ve en iyisini yapacağız”

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, yeni görevi ve hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. "Onur verici bir göreve geldim" diyerek sözlerine başlaya tecrübeli çalıştıcı, "Daha önce bu formayı giydim, şimdi de başantrenör olarak görev yapmak nasip olacak. Ülke basketbolu adına çok büyük hayaller kuruyorum. Son 25 yıl içinde Türkiye basketbolunu belli yerden belli üst seviyelere getiren insanların da federasyonun çeşitli birimlerinde görevde olduğunu görüyoruz. En büyük avantajlarım bunlar olabilir" ifadelerini kullandı. 2017 Avrupa Şampiyonası'nda değişimin fazla olmayacağını kaydeden Sarıca, "Dünya Şampiyonası ve hayalini kurduğumuz 2020 Olimpiyat Oyunları'na gitmek için daha fazla değişiklik olabilir. Türk basketbolunun geleceği adına hedeflerimiz var ve en iyisini yapacağız. Beşiktaş ile birlikte bu görevi en iyi şekilde yürüteceğim. Baskıyla yaşamaya alıştık. Savaşmadan ve konuşarak ortak menfaatlerde buluşmamız gerekiyor" açıklamasında bulundu.