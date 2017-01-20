Hoşgeldin Sarıca
Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Basketbol Takımı’na Beşiktaş Sompo Japan’ı çalıştıran Ufuk Sarıca’yı getirildi. Dün 3 yıllık imza atıldı
Basketbol Erkek Milli Takımız'ın Başantrenörlüğüne Ufuk Sarıca getirildi. Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Kişiliği ve spor adamlığıyla basketbolseverlerin gönlünde taht kuran sevgili Ufuk Sarıca'nın, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın antrenörü olarak aramıza katıldı. Hoşgeldin Ufuk" dedi. Beşiktaş Sompa Japan ile birlikte Milli Takım'ı da çalıştıracak olan Ufuk Sarıca da, "Önümüzde çok yoğun tempo olacak.
Euro Basket 2017 ülkemizde yapılacak ve orada elimizdeki hazır kadroyla sahada olmak istiyoruz. Sonrasında 2019 Dünya Şampiyonası'nda madalya alabilmek ve hepimizin hayali olan 2020 Olimpiyat Oyunları'nda olmak bizim en büyük hedeflerimiz. Göreve geçiş sürecinde 'Antrenörümüzün milli takımda görev yapmasından gurur duyarız' diyen Başkanımız Fikret Orman ve camiaya teşekkür ederim" dedi.
Euro Basket 2017 ülkemizde yapılacak ve orada elimizdeki hazır kadroyla sahada olmak istiyoruz. Sonrasında 2019 Dünya Şampiyonası'nda madalya alabilmek ve hepimizin hayali olan 2020 Olimpiyat Oyunları'nda olmak bizim en büyük hedeflerimiz. Göreve geçiş sürecinde 'Antrenörümüzün milli takımda görev yapmasından gurur duyarız' diyen Başkanımız Fikret Orman ve camiaya teşekkür ederim" dedi.
- 20 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:56
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hayaller Sneijder
Toplam 12
Yorum
ua5454 selcuk ve burakın kendilerinin 5 kat buyuk egolarından olmasın o
- Rodallega Trabzonspor'da
Toplam 9
Yorum
erol 17 maç 4 gol asrın golcüsü.trabzona ihanet zinciri devam.
- Arjantinli forvet G.Saray'a
Toplam 5
Yorum
yazık alma sakın bu adamı sinan gümüşü forvet oynat daha iyi hem adam kazan yazık buna verilen paraya.
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