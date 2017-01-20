Hoşgeldin Sarıca

Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Basketbol Takımı’na Beşiktaş Sompo Japan’ı çalıştıran Ufuk Sarıca’yı getirildi. Dün 3 yıllık imza atıldı

Basketbol Erkek Milli Takımız'ın Başantrenörlüğüne Ufuk Sarıca getirildi. Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Kişiliği ve spor adamlığıyla basketbolseverlerin gönlünde taht kuran sevgili Ufuk Sarıca'nın, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın antrenörü olarak aramıza katıldı. Hoşgeldin Ufuk" dedi. Beşiktaş Sompa Japan ile birlikte Milli Takım'ı da çalıştıracak olan Ufuk Sarıca da, "Önümüzde çok yoğun tempo olacak.



Euro Basket 2017 ülkemizde yapılacak ve orada elimizdeki hazır kadroyla sahada olmak istiyoruz. Sonrasında 2019 Dünya Şampiyonası'nda madalya alabilmek ve hepimizin hayali olan 2020 Olimpiyat Oyunları'nda olmak bizim en büyük hedeflerimiz. Göreve geçiş sürecinde 'Antrenörümüzün milli takımda görev yapmasından gurur duyarız' diyen Başkanımız Fikret Orman ve camiaya teşekkür ederim" dedi.