Milli Takım’ı istiyorum
Erkek Basketbol Milli Takımı için adı geçen Ufuk Sarıca net konuştu. Beşiktaş'ı çalıştıran Sarıca, bunun büyük onur olacağını belirterek, "Bir gün ben de bu görevi üstlenmek istiyorum. A Milli Takım başantrenörlüğü, gelebileceğiniz en üst mertebelerden biridir. Hedeflerimden biri de bu. Bugün olmazsa yarın, olmazsa ileride, bir gün inşallah olacak" dedi.
- 01 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mas ve Serdar da geliyor
Toplam 4
Yorum
fırtına son 5 sene aynı terane defans al forvet yok.
- Cavanda 2 ay yok
Toplam 5
Yorum
6s Yat aslanım yat kaplanım sende yat sigdursunda yatsın :D parası bol bu avellerin :D sucuk ekmek yesin bunlar hala :D bana para verğğğ :D
- Cimbom'da hedef Nuri
Toplam 8
Yorum
6s Sucuk ekmeğe talipsen senide beklerler bunlar :D açlar sizi köfteler ..ahaha
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