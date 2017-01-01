Milli Takım’ı istiyorum

Erkek Basketbol Milli Takımı için adı geçen Ufuk Sarıca net konuştu. Beşiktaş'ı çalıştıran Sarıca, bunun büyük onur olacağını belirterek, "Bir gün ben de bu görevi üstlenmek istiyorum. A Milli Takım başantrenörlüğü, gelebileceğiniz en üst mertebelerden biridir. Hedeflerimden biri de bu. Bugün olmazsa yarın, olmazsa ileride, bir gün inşallah olacak" dedi.