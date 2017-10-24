 Tofaş Avrupa’da Dolomiti sınavına çıkıyor – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Avrupa’da Dolomiti sınavına çıkıyor

    Tofaş Avrupa’da Dolomiti sınavına çıkıyor

    Basketbol Takımı, D Grubu üçüncü hafta mücadelesinde İtalya’nın Dolomiti Energia Trento takımına konuk olacak. Palatrento Arena’daki karşılaşma yarın TSİ 21.45’te başlayacak.

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yenilgisiz lider durumda bulunan , Avrupa'da bu sezonki üçüncü sınavına çıkıyor. D Grubu'na Ratiopharm Ulm yenilgisiyle başlayan ardından evinde İspanya'nın Herbalife Gran Canaria takımını mağlup etmeyi başaran mavi-yeşilliler, 3. hafta mücadelesinde deplasmanda İtalya'nın Dolomiti Energia Trento takımıyla karşı karşıya gelecek. Palatrento Arena'daki karşılaşma yarın TSİ 21.45'te başlayacak. Ligde ve Avrupa'da oynadığı son 4 maçtan galibiyetle ayrılan TOFAŞ Basketbol Takımı, İtalya'dan da mutlu dönmeyi hedeflerken, rakip Trento EuroCup'a evinde aldığı 85-75'lik Asvel Villeurbanne galibiyetiyle başlasa da gruptaki ikinci maçında Rusya deplasmanında Zenit St. Petersburg'a 81-70 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların ligde oynadığı 4 maçta ise 1 galibiyet, 3 mağlubiyeti bulunuyor. Dolomiti Energia Trento maçı için bugün İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan saat 11.25'te kalkacak tarifeli uçakla Milano'ya geçecek olan kafile Bergamo'dan karayoluyla Trento'ya ulaşacak. Bursa temsilcisi, karşılaşma öncesi Palatrento Arena'da yapacağı iki idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:02
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