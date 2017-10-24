Pınar Karşıyaka 3'te 3 peşinde

Gruptaki ilk iki maçında İtalyan Dinamo Sassari ve Litvanya'dan Juventus Utena'yı mağlup eden Pınar Karşıyaka, yarın TSİ 21.00'de EWE Baskets'e konuk olacak. Müsabaka, Vechta'daki Rasta Spor Salonu'nda oynanacak.

Kulüp tarafından taraftarların maçı izleyebilmesi için yarın Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda dev ekran kurulacağı, davetiyelerin KSK Store mağazalarından temin edilebileceği bildirildi.



Avrupa'da 176. randevu

Avrupa kupalarında 176. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, daha önceki müsabakalarda 88 galibiyet, 86 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Bu maçlarda 13 bin 714 sayı atan Pınar Karşıyaka, potasında 13 bin 558 sayı gördü.

Rakibiyle daha 2012-2013'te EuroChallenge Kupası Dörtlü Finali ilk maçında karşılaşan Pınar Karşıyaka, EWE Baskets'i 66-62 mağlup etmiştir.