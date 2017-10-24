 Gaziantep Avrupa sınavında – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Gaziantep Avrupa sınavında

    Gaziantep Avrupa sınavında

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden , FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 3. maçında yarın İspanya'nın Iberostar Tenerife takımını konuk edecek.

    Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda yapılacak maç saat 19.30'da başlayacak. Gruptaki ilk maçında İtalya'nın Capo d'Orlando ekibini 82-77 yenen kırmızı-siyahlılar, daha sonra deplasmanda karşı karşıya geldiği Yunanistan'ın PAOK takımını 85-82 mağlup etti. Avrupa'da 2'de 2 yapan Gaziantep temsilcisi, yarın kendi evinde taraftar desteğiyle 3. galibiyetine imza atmak istiyor. Başantrenör Stefanos Dedas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu maçta kazanarak gruptan çıkma yolunda önemli bir virajı geçmek istediklerini söyledi. Taraftarlardan destek isteyen Dedas, "Harika bir taraftarımız var. Yarınki maçta da taraftarımızla el ele vererek galibiyet serimizi sürdürmek istiyoruz. O yüzden herkesi yarın salona bekliyoruz." diye konuştu.

    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:39
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