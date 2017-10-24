Eskişehir’de müthiş atmosfer
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Eskişehir Basket'in izleyici sayısı geçen sezona göre artış gösteriyor. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 3’üncü haftasında Eskişehir Basket, Anadolu Üniversitesi İki Eylül Spor Salonu’nda ligin zorlu ekiplerinden Anadolu Efes ile mücadele etti.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 15:42
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Tudor'un yeni 10'u
Toplam 2
Yorum
macerayı bırak ndiaye gibi adam var elinde koy forvetin arkasına sola rodrigues sağa feghouli göbekte fernando tolga yap! ve sol bek linnes olsun!
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Tarık Ongun 'Koyu bir Fenerbahçeli'ymiş
Toplam 28
Yorum
Okuyucu Yazıklar olsun böle hakemler Derhal Mhk bu hakemin elinden Düdüğünü alması gerkiyor adelet anlayışı olmayan hakem istemiyoruz İstifa MHK !
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Kerim Frei'ın gol sevinci kızdırdı!
Toplam 25
Yorum
Sonsuzluk35 Profesyonel her Futbolcu attigi golden sonra sevinir, Sevinmeyen Futbolcudanda süphe etmek gerek.
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