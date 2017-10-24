Demir İnşaat, Belfius'u konuk edecek
Demir İnşaat Büyükçekmece Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası G Grubu ikinci maçında yarın sahasında Belçika temsilcisi Belfius Mons-Hainaut ile karşılaşacak.
Gruptaki ilk maçında deplasmanda Ukrayna ekibi Khimik'i 80-60 mağlup eden İstanbul temsilcisi, Belfius Mons-Hainaut'u da yenerek 2'de 2 yapmak istiyor. Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 11:27
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Ne yaptın Tudor!
Toplam 14
Yorum
GÖRENGÖREN Demekki hocadan iyi anlayan YÖNETİCİLER varmış . O zaman hocaları fazla büyütmemek lazımmış. GERÇEK BU
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Böyle gitmez!
Toplam 11
Yorum
net orta sahada kopukluk var defans bazen uyuyor bir bakıyorsun rakip çok rahat ceza sahasına girebiliyor orta saha eskisi gibi değil
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Önümüzü kesemezler!
Toplam 27
Yorum
sami pozisyonun başlangıcı ofsayt neden söylenmiyor sadece 2 programda söylendi denayer da net kırmızı kart 2 penaltı verilebilirdi biri net pen
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