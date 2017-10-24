 Beşiktaş milli yıldızla anlaşma sağladı! – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Beşiktaş milli yıldızla anlaşma sağladı!

    Beşiktaş milli yıldızla anlaşma sağladı!

    Yaşadığı sakatlıklar sonrasında Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne istediği girişi yapamayan , kadrosunu takviye ediyor.

    BeinSports'un haberine göre; Ülkemizi FIBA Şampiyonlar Ligi'nde de temsil eden ve iki zorlu arenada mücadele eden siyah-beyazlılar, milli oyuncu ile büyük ölçüde anlaştı.

    Başantrenörü Ufuk Sarıca'nın A Milli Takım'da da beraber çalıştığı Semih Erden, bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşmeye imza atacak.

    Geçen sezon Darüşşafaka'dan ayrıldıktan sonra omzundan ameliyat olan ve yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalan 31 yaşındaki 2.10'luk pivot, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 11.8 sayı 4.8 ribaund ve 1.7 ssist ile iyi görüntü vermişti.

    2011-2012 sezonunun başında NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu, NBA'deki lokavt süresince Beşiktaş formasını giymişti.

    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:21
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