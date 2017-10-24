Beşiktaş milli yıldızla anlaşma sağladı!
Yaşadığı sakatlıklar sonrasında Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne istediği girişi yapamayan Beşiktaş Sompo Japan, kadrosunu takviye ediyor.
BeinSports'un haberine göre; Ülkemizi FIBA Şampiyonlar Ligi'nde de temsil eden ve iki zorlu arenada mücadele eden siyah-beyazlılar, milli oyuncu Semih Erden ile büyük ölçüde anlaştı.
Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca'nın A Milli Takım'da da beraber çalıştığı Semih Erden, bir yılı opsiyonlu iki yıllık sözleşmeye imza atacak.
Geçen sezon Darüşşafaka'dan ayrıldıktan sonra omzundan ameliyat olan ve yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalan 31 yaşındaki 2.10'luk pivot, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 11.8 sayı 4.8 ribaund ve 1.7 ssist ile iyi görüntü vermişti.
2011-2012 sezonunun başında NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu, NBA'deki lokavt süresince Beşiktaş formasını giymişti.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 14:21
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Tarık Ongun 'Koyu bir Fenerbahçeli'ymiş
Toplam 12
Yorum
06 ankn penaltıyı niye veremedikleri belli oldu
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Tarık Ongun 'Koyu bir Fenerbahçeli'ymiş
Toplam 12
Yorum
CIMBOMBOM HEPSI SUCLU DEGIL TABII. AMA HEPSINI TOPLAYINCA ORTAYA KARMA BU CIKIYOR
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Tarık Ongun 'Koyu bir Fenerbahçeli'ymiş
Toplam 12
Yorum
Duayen FB ilk 5 te ya :))))
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