Andy Rautins, Banvit'te
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Banvit, Kanadalı oyuncu Andy Rautins'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligde ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Bandırma temsilcisi, 31 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Rautins'in, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Yunan ekibi AEK ile bugün deplasmanda yapılacak karşılaşmada ilk kez Banvit forması giymesi bekleniyor. Andy Rautins, bundan önceki iki sezonda Türkiye'de Gaziantep Basketbol formasını giymişti.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 15:38
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Tudor'un yeni 10'u
Toplam 2
Yorum
macerayı bırak ndiaye gibi adam var elinde koy forvetin arkasına sola rodrigues sağa feghouli göbekte fernando tolga yap! ve sol bek linnes olsun!
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Tarık Ongun 'Koyu bir Fenerbahçeli'ymiş
Toplam 28
Yorum
Okuyucu Yazıklar olsun böle hakemler Derhal Mhk bu hakemin elinden Düdüğünü alması gerkiyor adelet anlayışı olmayan hakem istemiyoruz İstifa MHK !
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Kerim Frei'ın gol sevinci kızdırdı!
Toplam 25
Yorum
Sonsuzluk35 Profesyonel her Futbolcu attigi golden sonra sevinir, Sevinmeyen Futbolcudanda süphe etmek gerek.
Andy Rautins, Banvit'te haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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