Pınar Karşıyaka'ya yeni yasak
FIBA, transfer yasağı kapsamındaki borcunun 15 Ekim'e kadar yatırılması gereken yaklaşık 700 bin TL tutarındaki ikinci taksidini ödeyemeyen Pınar Karşıyaka'ya yeniden yasak getirdi.
Yeşil-kırmızılı ekip, 700 bin TL'lik bu taksit ve Kasım ayında ödenmesi gereken 600 bin TL tutarındaki üçüncü taksidi yatırmadan yeni transfer yapamayacak. Karşıyaka, transfer yasağını kaldıramadığı takdirde sezon başından bu yana takımla çalışan ancak 100 bin dolar bonservisi Temmuz ayında sözleşme yaptığı Güney Kore temsilcisi Goyang Orions'a ödenmediği için lisans alınamayan Dustin Hogue'u bonservisi yatırılsa dahi oynatamayacak. Eski basketbolculardan Lazeric Jones'un alacağının da kesinleştiği, önümüzdeki günlerde transfer yasağı kapsamındaki borca ekleneceği öğrenildi.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:53
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Yorum
Eflanili Nerde o günler!...daha önce fanatik GS'lı Ali AYDIN'a astırmışlardı. Cüneyt'ede astırırlar inşaallah.FB'nin gücü ve lobisi yok.
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Devre arasında Ada yolcusu!
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Yorum
kartalcan eger oguzhan da cok isterse gitmek o zaman sene sonu gelsinler konusalim.Bizim kaptana bu sene daha cok ihtiyacimiz var
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Devre arasında Ada yolcusu!
Toplam 15
Yorum
kartalcan oguzhan bu sene inisli cikisli grafik ciziyor ama kumas olarak bu ligin en iyi 3 futbolcusundan biri.Kusura bakmasinlar ama devre arasiolmaz
Pınar Karşıyaka'ya yeni yasak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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