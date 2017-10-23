Muratbey Uşak’ta Dorsey ile yollar ayrıldı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Muratbey Uşak, oyun kurucu Darrin Dorsey ile yollarını ayırdığını duyurdu.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:25
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Derbide olay!
Toplam 20
Yorum
BEŞİKTAŞ yanlış düşünüyorsun konyaspor son iki kupa maçında sahaya indiği içine ağır ceza aldı ! ve yerinde bir cezaydı...
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Kocaman'dan Tudor'u kilitleyen taktik
Toplam 8
Yorum
BU BU DERBİ DEĞİL DAHA ÇOK TIRAŞŞŞ KÖPÜĞÜ.
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Otur 0
Toplam 72
Yorum
Eflanili GS'ın hangi penaltısı?Denayer'in ceza alanında Jansen'i tabanla bozduğu pozisyon mu?Bilmediğiniz pozisyon icabı elle oynamalar penaltı değil
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