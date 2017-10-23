 Muratbey Uşak’ta Dorsey ile yollar ayrıldı – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    23 Ekim 2017, Pazartesi
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    ’ta Dorsey ile yollar ayrıldı

    Muratbey Uşak’ta Dorsey ile yollar ayrıldı

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden , oyun kurucu Darrin Dorsey ile yollarını ayırdığını duyurdu.

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 5. sezonunu yaşayan , ABD'li oyun kurucu Darrin Dorsey ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Muratbey Uşak'tan yapılan açıklamada, istenilen performansı veremeyen Dorsey ile sözleşmenin feshedildiği bildirildi. Muratbey Uşak'ta takımdan uzun süre ayrı kalacak olan Solomon ve Miles'in sakatlıkları sürerken, yeni bir oyun kurucu ve pivot arayışının sürdüğü de gelen bilgiler arasında.
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:25
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