Dev derbi seyircisiz oynanacak!
Galatasaray Kulübü, Pazar günü oynanacak Fenerbahçe Doğuş maçının seyircisiz oynanacağını açıkladı.
Galatasaray Odeabank'ın, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin dördüncü haftasında 29 Ekim Pazar günü saat 17:00'de Fenerbahçe Doğuş ile oynayacağı karşılaşma, takımımızın geçtiğimiz sezondan aldığı ceza sebebiyle seyircisiz oynanacaktır.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:37
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Kocaman'dan Tudor'u kilitleyen taktik
Toplam 16
Yorum
Cetin SnTudor sizin hayraninizdim.Biz kompleksli insani tasiyamayiz,terim istisna.Bjk da da ayni cinsligi yaparsan,istersen şampiyon ol,yolcusunun
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Türkiye-Arnavutluk maçı Antalya'da
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Yorum
KAYSERİLİ AYHAN KADİR HAS DİYE BİR STATDA SAYIN YİTKİLİLERRRR.
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Otur 0
Toplam 93
Yorum
AZİZİN ADAMI BU HAKEMİ BİR DAHA GS MAÇLARINA TAYİN ETMESİNLER...
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