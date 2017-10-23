Banvit, Avrupa'da seri peşinde
Banvit, FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu üçüncü maçında Yunan temsilcisi AEK takımına konuk olacak. Turuncu-yeşilliler, bu karşılaşmayı kazanarak zorlu periyotta avantaj elde etmek istiyor.
"Adonis Thomas, Damian Kulig, Tolga Geçim, Can Altıntığ, Erkin Şenel, Metehan Akyel, Jacob Odum, Gasper Vidmar, Rıdvan Öncel, Tony Taylor, Angelo Caloiaro ve Ragıp Berke Atar." Banvit, Avrupa arenasında bugüne kadar oynadığı 117 karşılaşmada 66 galibiyet, 1 beraberlik ve 50 mağlubiyet alarak yüzde 56 galibiyet oranı elde etti. Avrupa'da sezonu zorlu İtalya deplasmanında açan ve üç uzatma sonunda Umana Reyer Venezia'ya 108-101 mağlup olan Banvit, ilk galibiyetini ise yine uzatma sonunda taraftarı önünde Petrol Olimpija'yı 87-83 yenerek almıştı.
- 23 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:34
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Türk Telekom kapanabilir!
Toplam 34
Yorum
ARTIIK YETER SÜREKLİ DERBİLERDE FB NİN LEHİNE DİĞER TAKIMLARIN ALEYHİNE ÇALINAN ADALETSİZ YÖNETİMLERDEN BIKTIK.
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Tudor ve Kocaman'a teşekkür...
Toplam 9
Yorum
4 yıldız GS tamda ikinci yarıya iyi başlamıştı ,belhandaya kırmızı kart bence kolay çalındı net bir penaltı verilmedi HAKEM maçın önüne geçti .
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Türk Telekom kapanabilir!
Toplam 34
Yorum
ARTIK YETER İŞTE BU DURUMA HAKEMLER VE TFF SEBEP OLUYOR.ADAM GİBİ MAÇ YÖNETSELER ADİL OLSALAR O ZAMAN FUTBOLDA GELİŞİR.
Banvit, Avrupa'da seri peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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