Anadolu Efes, Eskişehir'i devirdi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 3. haftasında Eskişehir Basket, Anadolu Efes karşılaşmasından 84-86’lık skorla mağlup ayrıldı.

Anadolu Üniversitesi İki Eylül Spor Salonu'nda oynanan mücadele öncesinde Hakkari'de bölücü terör örgütleri tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucunda şehit olan Eskişehirli asker Seçkin Arıkan ve ETİ Şirketleri Onursal Başkanı ve ETİ Makine Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Kanatlı anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



Mücadeleye Eskişehir temsilcisi Berkay, Ayres, Baron, J. Rowland ve Caner Erdeniz; Anadolu Efes ise Mc Collum, Doğuş Balbay, Stimac, Dunston ve Simon ilk 5'i ile başladı. Karşılaşma, her iki takımın da karşılıklı sayılarıyla başladı. Baron ve Rowland ile hücumda etkili olan Siyah Kırmızılı ekip, savunma ribaundlarında da başarılı olurken skoru 9-6'ya getirdi. Pota altında Dunston ile skorlar üreten Anadolu Efes, durumu 10-13'e getirdi. Skor avantajını iyi koruyan Anadolu Efes, ilk periyodu 15-20 önde bitirdi. İkinci çeyreğe Dunston ve Krunoslav'ın sayılarıyla başlayan konuk ekip, özellikle boyalı alanda etkili oldu. Savunmada hatasız oynayan Anadolu Efes, Hücumda da iyi işler yaparken skoru 20-33'e getirdi. Koç Berrocal'ın kenardan etkileriyle toparlanan Eskişehir temsilcisi, hücum ribaundlarını da kazanarak durumu 34-39'a kadar getirerek aradaki farkı azalttı. Anadolu Efes, ilk yarıyı 37-41 önce bitirdi. Üçüncü periyoda iyi başlayan Eskişehir Basket, taraftarın desteği ve üst üste bulduğu sayılarla 50-46 öne geçti. Oyundaki üstünlüğü ele geçiren Eskişehir Basket, üçüncü periyodu 63-57 önde tamamladı. Son periyotta sayı üstünlüğünü koruyan Eskişehir temsilcisi, Kravtsov ile pota altından sayılar buldu. Kıran kırana geçen mücadeleyi, Anadolu Efes 86-84'lük skorla kazandı.



Maçın en skorer ismi Anadolu Efes'ten Motum olurken, Eskişehir Basket oyuncusu Marshall ise rakip potaya 18 sayı bıraktı.