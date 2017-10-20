Anadolu Efes siftah peşinde
THY Avrupa Ligi'nde bugün temsilcilerimizden Anadolu Efes parkeye çıkaıyor. Rakip ise Valencia. İspanya'da oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak. Anadolu Efes, ilk maçında Real Madrid'e İstanbul'da 88-74 mağlup olurken, Valencia da deplasmanda Rus Khimki'ye 75-70 yenilmişti.
- 20 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:33
FOTOMAÇ GÜNDEM
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