Daçka'dan duble

ULEB Avrupa Kupası’nda Cedevita’yı ağırlayan Darüşşafaka, rakibini son periyotta yıkarak ikinci haftayı da galibiyetle kapadı. Wilbekin 23 sayı attı

Uleb Avrupa Kupası'ndaki temsilcilerimizden Darüşşafaka, A Grubu mücadelesinde evinde ağırladığı Cedevita'yı 85-83 yendi. Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Hırvat temsilcisi ilk çeyreği 24-21, devreyi de 48-37 önde geçti. Üçüncü çeyreğe 6-0'lık seriyle başlayan Daçka, 63-59 yenik girdiği final peroyunda maçı çevirip kazanmayı başardı: 85-83. Aynı kupada E Grubu'ndaki temsilcimiz İstanbul BB, Romanya'da Cluj Napoca'ya 90-69 yenildi. B Grubu'nda ise G.Saray, R.Emilia karşısında son çeyrekte yıkıldı:

71-74. FİBA Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda mücadele eden Banvit, Slovenya ekibi Petrol Olimpija'yı normal süresi 75-75 biten maçın uzatmalarında 87-83 devirmeyi başardı. İlk galibiyetini alan Banvit'te, Taylor 24 sayıyla en skorer isim oldu. B Grubu'ndaki temsilcimiz Gaziantep Basketbol ise, Yunanistan'da PAOK'u 85-82 yendi.