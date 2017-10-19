Daçka'dan duble
ULEB Avrupa Kupası’nda Cedevita’yı ağırlayan Darüşşafaka, rakibini son periyotta yıkarak ikinci haftayı da galibiyetle kapadı. Wilbekin 23 sayı attı
71-74. FİBA Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda mücadele eden Banvit, Slovenya ekibi Petrol Olimpija'yı normal süresi 75-75 biten maçın uzatmalarında 87-83 devirmeyi başardı. İlk galibiyetini alan Banvit'te, Taylor 24 sayıyla en skorer isim oldu. B Grubu'ndaki temsilcimiz Gaziantep Basketbol ise, Yunanistan'da PAOK'u 85-82 yendi.
- 19 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:12
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Giuliano'dan Galatasaray maçı yorumu
Toplam 5
Yorum
bjkli bunlar hep Malatya nın yüzünden havaya soktular futbol fakirlerini...
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Galatasaray sonunu getiremedi!
Toplam 1
Yorum
Aslan HER SENE TAKIMDAKI TÜM OYUNCULAR DEGISTIRILIRSE TAKIM OLAMAYIZ BARI BUYILKI KADROYU SENEYE KORUYALIM INANIN COK DAHA IYI OLURUZ
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Orman cevap vermedi, taraftar belirledi
Toplam 22
Yorum
bjktufan porto aboubakara 50 m euro yazdı cenkin ne eksiği var ayrıca ingiliz takımları artık sağ beke 50 veriyor 40 tan aşağı satmak zaten saçmalık.
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