“Zorlu maçı da kazanarak 3’te 3 yapmak istiyoruz”
Eskişehir Basket Başantrenörü Josep Maria Berrocal, ligin 3’üncü haftasında karşılaşacakları Anadolu Efes maçını taraftarın desteğiyle kazanabileceklerini belirtti.
"TARAFTARIN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ"
23 Ekim Pazartesi günü sahasında ligin iddialı ekiplerinden Anadolu Efes'i konuk edeceklerinin altını çizen Koç Berrocal, "Anadolu Efes zorlu bir takım. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'yi yendiler. Ancak biz de hazırlıklarımızı iyi yapıyoruz. Taraftarımızın da desteğiyle 3'de 3 yapmak için ter mücadele edeceğiz" dedi. Eskişehir Basket-Anadolu Efes maçı Pazartesi günü saat 19.00'da Eskişehir'de oynanacak" dedi.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:47
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Rıza Çalımbay Trabzon'da
Toplam 48
Yorum
zz61 herkes başkan herkes t.direktör herkes futbolcu olursa 33 değil 333 sene geçse ne olur?cvp; hüsran.hayal aleminde yaşamaktan sıkılmadınız mı
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"Beşiktaş Monaco'yu ikiye ayırdı"
Toplam 10
Yorum
fbcan Şenol hoca alt yapıdan 1-2 oyuncu da ayarlar seneye sonra otur seyret. beşiktaş şenol hocayla devam ederse futbolcu fabrikası olma yolunda
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Orman cevap vermedi, taraftar belirledi
Toplam 5
Yorum
yuh valla YUH, daha yeni oy bende kullandım tam tersiydi sonuçlar ne yaptınız ayıp ya bu kadarda göz göre göre de olmazki SS alsam iyiymiş. Ayıp Ayıp
“Zorlu maçı da kazanarak 3’te 3 yapmak istiyoruz” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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