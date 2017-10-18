“Zorlu maçı da kazanarak 3’te 3 yapmak istiyoruz”

Eskişehir Basket Başantrenörü Josep Maria Berrocal, ligin 3’üncü haftasında karşılaşacakları Anadolu Efes maçını taraftarın desteğiyle kazanabileceklerini belirtti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2'de 2 yapan Siyah Kırmızılı ekip, Anadolu Efes maçını da kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Önemli mücadele öncesinde açıklamalarda bulunan Eskişehir Basket'in Koçu Josep Berrocal, Banvit maçı hakkında, "Deplasmanda kazandığımız için çok mutluyuz. Burada galibiyet almanın zor olduğunu biliyorduk. İlk yarı çok iyi oyun ortaya koyduk. Üçüncü çeyrek kötü oynasak da son çeyrekte oyunumuzu düzelterek galibiyeti hak ettik. Bütün maçı oynamayı öğrenmemiz lazım. Ligimiz zor bir lig. Kazanmak istiyorsak bütün maçı iyi oynamamız lazım" ifadelerini kullandı.



"TARAFTARIN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ"

23 Ekim Pazartesi günü sahasında ligin iddialı ekiplerinden Anadolu Efes'i konuk edeceklerinin altını çizen Koç Berrocal, "Anadolu Efes zorlu bir takım. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'yi yendiler. Ancak biz de hazırlıklarımızı iyi yapıyoruz. Taraftarımızın da desteğiyle 3'de 3 yapmak için ter mücadele edeceğiz" dedi. Eskişehir Basket-Anadolu Efes maçı Pazartesi günü saat 19.00'da Eskişehir'de oynanacak" dedi.