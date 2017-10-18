Trifunovic: "Kazandığımız için mutluyum"
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Litvanya ekibi Juventus Utena'yı 90-78 yenerek ikide iki yapan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Aleksandar Trifunovic, kazandıkları için mutlu olduklarını bildirdi.
Trifunovic, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, çok iyi bir galibiyet aldıklarını söyledi. Şampiyonlar Ligi'ne 2 galibiyetle başlamanın önemli olduğunu kaydeden Trifunovic, şöyle konuştu: "Tehlikeli bir maç olacağını biliyorduk. Çok zor bir deplasmandan geldik, çok fazla çalışma fırsatımız olmadı. Seyahattaki ikinci maçımızı kaybetmiştik, o bizim enerjimizi biraz düşürdü. Bu zorlu süreçte dar bir rotasyonla oynamak zorunda kalıyoruz. Dustin Hogue'nın lisansının olmaması ve Erdi'nin sakatlığı bizim dar olan rotasyonumuzu daha da kısıtlı hale getirdi. Bu dar rotasyon bize ileride sıkıntı yaşatabilir. Kazandığımız için mutluyum." Juventus Utena Başantrenörü Gediminas Petrauskas, basın toplantısına katılmadı.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:17
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Babel'den Ozan Tufan'a gönderme
Toplam 1
Yorum
tarafkartal ne alaka? CL maçı sonrası Babel in işi gücü yok, ozan ve dirarı düşünecek...
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Fatih Terim'in tazminatında flaş gelişme!
Toplam 21
Yorum
korkmaz terim kovulmasaydi dunya kupasina gitmistik, kebabciya milli takim antrenoru deisilmez, sonuna kadar hakli ,al parayi ye ic.bu millete hak
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‘Ben hâlâ kanat oynuyorum’
Toplam 4
Yorum
Barca dizilisi gibi oynuyor 4-3-3 Orta 3 lunun saginda Dirar. Forvetin saginda Guliano. Dirar Rakitic in, Guliano Messinin Valbuena eski Neymarin, Ozan Iniesta yerinde
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