 Trifunovic: "Kazandığımız için mutluyum" – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    Trifunovic: "Kazandığımız için mutluyum"

    Trifunovic: "Kazandığımız için mutluyum"

    Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Litvanya ekibi Juventus Utena'yı 90-78 yenerek ikide iki yapan 'nın başantrenörü Aleksandar Trifunovic, kazandıkları için mutlu olduklarını bildirdi.

    Trifunovic, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, çok iyi bir galibiyet aldıklarını söyledi. Şampiyonlar Ligi'ne 2 galibiyetle başlamanın önemli olduğunu kaydeden Trifunovic, şöyle konuştu: "Tehlikeli bir maç olacağını biliyorduk. Çok zor bir deplasmandan geldik, çok fazla çalışma fırsatımız olmadı. Seyahattaki ikinci maçımızı kaybetmiştik, o bizim enerjimizi biraz düşürdü. Bu zorlu süreçte dar bir rotasyonla oynamak zorunda kalıyoruz. Dustin Hogue'nın lisansının olmaması ve Erdi'nin sakatlığı bizim dar olan rotasyonumuzu daha da kısıtlı hale getirdi. Bu dar rotasyon bize ileride sıkıntı yaşatabilir. Kazandığımız için mutluyum." Juventus Utena Başantrenörü Gediminas Petrauskas, basın toplantısına katılmadı.

    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:17
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