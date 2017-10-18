Karşıyaka farka koştu

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Pınar Karşıyaka, Litvanya ekibi Juventus Utena'yı 90-78 mağlup etti. Temsilcimiz ilk çeyreği berabere biten maçın ikinci çeyreğinde oyuna ağırlığını koydu ve devreyi 42-37 önde tamamladı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Pınar Karşıyaka salondan 90-78 galip ayrıldı.Euro Cup maçında ise temsilcimiz Tofaş, İspanya ekibi Gran Canaria'yı 98-94 mağlup etmeyi başardı.