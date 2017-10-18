 Karşıyaka farka koştu – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    Karşıyaka farka koştu

    Karşıyaka farka koştu
    Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Pınar Karşıyaka, Litvanya ekibi Juventus Utena'yı 90-78 mağlup etti. Temsilcimiz ilk çeyreği berabere biten maçın ikinci çeyreğinde oyuna ağırlığını koydu ve devreyi 42-37 önde tamamladı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Pınar Karşıyaka salondan 90-78 galip ayrıldı.Euro Cup maçında ise temsilcimiz Tofaş, İspanya ekibi Gran Canaria'yı 98-94 mağlup etmeyi başardı.
    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:20
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