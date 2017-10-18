Galatasaray sonunu getiremedi!

Palabigi Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye Galatasaray Odeabank mücadeleye Alex Renfroe - Dwight Hardy - Göksenin Köksal - DaJuan Summers - Richard Hendrix beşiyle başlarken, Reggio Emilia ise Federico Mussini - Amadeo Della Valle - Manuchar Markoishvili - Landing Sane - Jalen Reynolds beşiyle parkedeydi.



Çekişmeli başlayan mücadelenin ilk periyodu 18-18 eşitlikle tamamlandı.



İkinci çeyreğe Hopson ve Göksenin'in sayılarıyla giren sarı-kırmızılılar skoru 22-18'e taşıdı. İlerleyen dakikalarda da etkili olan Galatasaray Odeabank, soyunma odasına 36-31 önde girdi.



Üçüncü periyodun 5 dakikası geride kalırken, ev sahibi ekip 45-44 öne geçti ancak sarı-kırmızılılar, hücumda ve etkili olarak final periyoduna 53-52 önde girdi.



Karşılaşmada son çeyrek Scotty Hopson'ın smacıyla açıldı. 30 saniye içerisinde Hopson ve Summers'tan gelen basketlerle skor bu çeyreğin hemen başında 52-57'ye geldi. Son çeyrekte ilk üç dakika sonunda sarı-kırmızılılar 57-64 önde olan taraftı.



Maçta son beş dakikaya girilirken Hopson ile skor üretmeye devam eden Galatasaray Odeabank skorda 61-66 önde kalmaya devam etti. Ev sahibinin molasının ardından Manuchar Markoishvili'nin üçlüğü skoru 64-66'ya getirdi.



Dajuan Summers'a çalınan sportmenlik dışı faul sonrası son 3:30'a girilirken skorda eşitlik yeniden yakalandı (66-66). Reggio Emilia son iki buçuk dakikaya girilirken bir üçlük daha bularak 69-66 öne geçti.



Galatasaray Odeabank bu bölümde skor bulamazken ev sahibi adına gelen bir üçlük daha Erman Kunter'e molayı aldırdı (72-66). Mola sonrası Hopson üç sayılık isabeti bulsa da son 30 saniyeye ev sahibi 74-69 önde girdi ve Erman Kunter bir kez daha molasına başvurdu. Son 30 saniyelik bölümde geri dönüş yapamayan Galatasaray Odeabank mücadeleden 74-71 mağlup ayrıldı.