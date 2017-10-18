Dişi Aslan ezip geçti

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele eden G.Saray, Çekya temsilcisi USK Prag'ı 82-77 yenerek A Grubu'ndaki ilk galibiyetini aldı. Bu Grubu'nda ise Yakın Doğu, BLMA'yı deplasmanda 80-56 yendi. FİBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda dün alınan sonuçlar ise şöyle: B GRUBU: Ruzomberok- Mersin BB: 59-86, D GRUBU: ACS Sepsi-Hatay BB: 63-80, E GRUBU: Basket 90-İstanbul Üniversitesi: 84-52, Abdullah Gül Üniv.-Sleza: 70-72.