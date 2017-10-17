 İBB Spor, Romanya'da galibiyet arıyor – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    İBB Spor, Romanya'da galibiyet arıyor

    İBB Spor, Romanya'da galibiyet arıyor

    Turuncu-lacivertli ekip, FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu ilk maçında yarın Romanya'nın Cluj Napoca takımına konuk olacak

    Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda mücadele eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, E Grubu'ndaki ilk maçında yarın Romanya'nın Cluj Napoca takımıyla karşılaşacak. Kupada, 2. ön eleme turunda Ukrayna ekibi Khimik'e üstünlük sağlayarak adını gruplara yazdıran turuncu-lacivertliler, Romanya temsilcisi karşısında galip gelmeye çalışacak. Horia Demian Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un yer aldığı E Grubu'nda, Romanya'nın Cluj Napoca takımının yanı sıra Bulgaristan'ın Lukoil Academic ve Gürcistan'ın Dinamo Tiflis ekipleri bulunuyor.

    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:37
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