İBB Spor, Romanya'da galibiyet arıyor
Turuncu-lacivertli ekip, FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu ilk maçında yarın Romanya'nın Cluj Napoca takımına konuk olacak
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda mücadele eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, E Grubu'ndaki ilk maçında yarın Romanya'nın Cluj Napoca takımıyla karşılaşacak. Kupada, 2. ön eleme turunda Ukrayna ekibi Khimik'e üstünlük sağlayarak adını gruplara yazdıran turuncu-lacivertliler, Romanya temsilcisi karşısında galip gelmeye çalışacak. Horia Demian Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un yer aldığı E Grubu'nda, Romanya'nın Cluj Napoca takımının yanı sıra Bulgaristan'ın Lukoil Academic ve Gürcistan'ın Dinamo Tiflis ekipleri bulunuyor.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 10:37
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Selçuk İnan derbide forma bekliyor
Toplam 6
Yorum
Aslan SELCUK MILLI MACTADA EN DIRI FUTBOLCUYDU DEMEKKI IYI CALISIYOR KENDINI IYI KORUYOR COK DIKKATLI YASAMALI
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Yönetim - Yanal görüşmesinin perde arkası
Toplam 5
Yorum
zeki altyapının 1 yıldır esamasi okunmuyor.sadiyi getirin hem alt hem üst hiç olmazsa borçlanmayız
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İlk aday Terim
Toplam 19
Yorum
Aslan BU TRABZONLULAR COK MIZ MIZ OLMUS FATIH HOCA BUNLARLA YAPAMAZ TERIME TEKLIF YAPTIGINDA ANAHTARI TESLIM EDECEKSIN YOK SU YARDIMCI FILAN YOK!
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