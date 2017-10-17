 Galatasaray Odeabank, İtalya deplasmanında – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    , İtalya deplasmanında

    Galatasaray Odeabank, İtalya deplasmanında

    Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu ikinci maçında yarın deplasmanda İtalyan ekibi Grissin Bon Reggio Emilia ile karşı karşıya gelecek.

    Palabigi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak.

    Sarı-kırmızılı takım, gruptaki ilk maçında sahasında Alman ekibi Bayern Münih'e 86-69 mağlup oldu. İtalyan ekibi ise ilk müsabakasında Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI Podgorica'ya 82-74 yenildi.

    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray Odeabank, İtalya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.