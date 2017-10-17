Galatasaray Odeabank, İtalya deplasmanında
Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası B Grubu ikinci maçında yarın deplasmanda İtalyan ekibi Grissin Bon Reggio Emilia ile karşı karşıya gelecek.
Palabigi Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak.
Sarı-kırmızılı takım, gruptaki ilk maçında sahasında Alman ekibi Bayern Münih'e 86-69 mağlup oldu. İtalyan ekibi ise ilk müsabakasında Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI Podgorica'ya 82-74 yenildi.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 09:58
-
Aykut Kocaman: Galatasaray'ın işi zor
Toplam 19
Yorum
borsa özellikle sen ve terimin para ettiği bi futbol dünyası olamaz ya ! bazı oyuncularıda yazmıyorum daha
-
Ekim ayında sezon finali
Toplam 11
Yorum
UA Bu maçın sonucu belli Galatasarayımız galip. Sonuc ise 3-1 den aşağı olmaz
-
6 sıra birden geriledik
Toplam 1
Yorum
adalet Çok bile.
Galatasaray Odeabank, İtalya deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.