Darüşşafaka'nın konuğu Cedevita
Darüşşafaka Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Hırvatistan'ın Cedevita takımını ağırlayacak
Volkswagen Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 20.15'te başlayacak. Yeşil-siyahlılar, gruptaki ilk maçında Fransa temsilcisi Levallois Metropolitans'ı deplasmanda 69-64 mağlup etmişti. Cedevita ise sahasında İtalya'nın Fiat Torino takımına 86-83 yenilmişti.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 09:52
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Aykut Kocaman: Galatasaray'ın işi zor
Toplam 16
Yorum
dr oz gülebiliyormuş baksanıza ! o bile üstünde aynı hocalığın gibi emanet duruyor.
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Tudor'un 11'i belli oldu
Toplam 6
Yorum
db Ersun Yanalin akibeti Aykutun basinada gelebilir. Dua etsin ki Gomis gününde olmasin. Yoksa sok bir skor cikabilir.
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Derbide forma Janssen’in
Toplam 4
Yorum
kım acep fernendio kim kardes yenı transfer mı yaptık
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