 Darüşşafaka'nın konuğu Cedevita – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    17 Ekim 2017, Salı
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    Darüşşafaka'nın konuğu

    Darüşşafaka'nın konuğu Cedevita

    Darüşşafaka Basketbol Takımı, A Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Hırvatistan'ın takımını ağırlayacak

    Volkswagen Arena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 20.15'te başlayacak. Yeşil-siyahlılar, gruptaki ilk maçında Fransa temsilcisi Levallois Metropolitans'ı deplasmanda 69-64 mağlup etmişti. ise sahasında İtalya'nın Fiat Torino takımına 86-83 yenilmişti.

    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:52
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