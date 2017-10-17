Beşiktaş SJ'den çok farklı galibiyet
FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Belçika temsilcisi Oostende'i 77-49 mağlup ederek 2'nci maçında ilk galibiyetine uzandı.
Versluys Arena'da oynanan mücadeleye etkili başlayan siyah-beyazlılar, ilk periyodu 26-17, ilk yarıyı ise 41-27 önde kapattı.
Karşılaşmanın 3'üncü çeyreğinde rakibine yalnızca 9 sayı atma imkanı veren Beşiktaş Sompo Japan, periyodu 66-36, maçı da 77-49 kazandı.
Mücadelenin en skorer ismi, attığı 14 sayıyla Beşiktaş Sompo Japan'dan Jon Diebler olurken, Oostende'de Jekiri, Fieler ve Salumu 8'er sayı üretti.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 09:18
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Babel'den Ozan Tufan'a gönderme
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Yorum
tarafkartal ne alaka? CL maçı sonrası Babel in işi gücü yok, ozan ve dirarı düşünecek...
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Fatih Terim'in tazminatında flaş gelişme!
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korkmaz terim kovulmasaydi dunya kupasina gitmistik, kebabciya milli takim antrenoru deisilmez, sonuna kadar hakli ,al parayi ye ic.bu millete hak
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‘Ben hâlâ kanat oynuyorum’
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Yorum
Barca dizilisi gibi oynuyor 4-3-3 Orta 3 lunun saginda Dirar. Forvetin saginda Guliano. Dirar Rakitic in, Guliano Messinin Valbuena eski Neymarin, Ozan Iniesta yerinde
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