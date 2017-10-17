 Beşiktaş SJ'den çok farklı galibiyet – Fotomaç – 17 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    Beşiktaş SJ'den çok farklı galibiyet

    Beşiktaş SJ'den çok farklı galibiyet

    FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu mücadelesinde , deplasmanda Belçika temsilcisi Oostende'i 77-49 mağlup ederek 2'nci maçında ilk galibiyetine uzandı.

    Versluys Arena'da oynanan mücadeleye etkili başlayan siyah-beyazlılar, ilk periyodu 26-17, ilk yarıyı ise 41-27 önde kapattı.
    Karşılaşmanın 3'üncü çeyreğinde rakibine yalnızca 9 sayı atma imkanı veren , periyodu 66-36, maçı da 77-49 kazandı.
    Mücadelenin en skorer ismi, attığı 14 sayıyla Beşiktaş Sompo Japan'dan Jon Diebler olurken, Oostende'de Jekiri, Fieler ve Salumu 8'er sayı üretti.

    1. 17 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:18
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