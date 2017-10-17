Beşiktaş SJ'den çok farklı galibiyet

FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Belçika temsilcisi Oostende'i 77-49 mağlup ederek 2'nci maçında ilk galibiyetine uzandı.



Versluys Arena'da oynanan mücadeleye etkili başlayan siyah-beyazlılar, ilk periyodu 26-17, ilk yarıyı ise 41-27 önde kapattı.

Karşılaşmanın 3'üncü çeyreğinde rakibine yalnızca 9 sayı atma imkanı veren Beşiktaş Sompo Japan, periyodu 66-36, maçı da 77-49 kazandı.

Mücadelenin en skorer ismi, attığı 14 sayıyla Beşiktaş Sompo Japan'dan Jon Diebler olurken, Oostende'de Jekiri, Fieler ve Salumu 8'er sayı üretti.